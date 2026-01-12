Borsa manipülasyonunda Hasan Meşe tutuklamaya sevk edilince çark etti: "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"

Borsa Istanbul'da işlem gören KIMMR hisselerinde manipülatif işlem yaptığı tespit edilen Hasan Meşe'nin de arasında olduğu 15 şüpheli tutuklandığı soruşturmayla ilgili yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. Sosyal medyasında "Kimmmler benimle" diyerek küçük yatırımcıyı etkileyen Meşe'nin itirafçı olmak istediği ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİM 30 BİN LİRA YALANI Aylık gelirini 30 bin lira olarak gösteren ve emniyette kendisine, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip istemediği sorulan Meşe, burada verdiği ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini dile getirdi.

Hasan Meşe (Takvim.com.tr)

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN DE YARARLANMAK İSTİYORUM

Ancak tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde çark ederek "Bu konuda daha önce ifade vermiştim. Oradaki vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Biz zaten orada 4 kişiyiz. Biri diş doktoru, biri SGK'lı çalışanım ve diğeri de yeğenimdir. Emsal dosyada zaten yargılamam devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmak istiyorum. Çoğunu tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Meşe'nin bu söylemine rağmen kendisiyle birlikte toplam 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.