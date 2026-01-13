PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de hedef netleşti! Forvette Lookman: Tel ve Dovbyk alternatifte

Dün yapılan transfer zirvesinde Tedesco’nun Ademola Lookman’la ilgili ısrarcı tavrının sürdüğü öğrenildi. Nijeryalı yıldız için Atalanta ile son bir görüşme yapma kararı alan yönetim, yine eli boş dönerse listedeki diğer isimlerle masaya oturulacak

Giriş Tarihi :13 Ocak 2026
Ara transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferlerini bitiren sarı-lacivertliler artık tamamen gözünü forvet takviyesine çevirmiş durumda.

BAŞKAN DA ZİRVEDE YER ALDI
Dün kulüp binasında gelinen son durumu masaya yatırmak için çok önemli bir toplantı yapıldı. Başkan Sadettin Saran, futbol direktörü Devin Özek, yönetici Ertan Torunoğulları ve Domenico Tedesco'nun katıldığı toplantıda listedeki isimler görüşüldü. Alınan bilgilere göre Tedesco, Atalanta formasını giyen Ademola Lookman konusundaki ısrarını sürdürdü ve Nijeryalı yıldızın mutlaka transfer edilmesini istedi. Bu talep sonrasında yönetimin İtalyan kulübüyle son bir görüşme daha yapma kararı aldığı öğrenildi. Daha önce kurulan temasta Atalanta'nın yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atılmıştı.

TEL VE DOVBYK DE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin bu kez daha yüksek bir teklifle Atalanta'nın kapısını çalması bekleniyor. Eğer Lookman'la alakalı yine olumlu geri dönüş olmazsa listedeki diğer isimlerle temaslar hızlanacak. Roma formasını giyen Artem Dovbyk ve Tottenham'dan Mathys Tel alternatif isimler.

