Beşiktaş’ta sol bek için yeni aday! Wolverhampton’dan David Möller Wolfe gündemde

Sol bek transferi için Tavares ve Piton ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş son olarak Wolverhampton’ın Norveçli futbolcusu David Möller Wolfe’yi gündemine aldı

13 Ocak 2026
Sol beke takviye yapacak olan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bölge için Lazio forması giyen Nuno Tavares ve Vasco da Gama'da top koşturan Lucas Piton ile görüşmelerine devam eden yönetimin listesine yeni bir ismi aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların Wolverhampton'da forma giyen David Möller Wolfe'yi gündemine aldığı belirlendi. Yönetimin Tavares ve Piton ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda Norveçli Wolfe için bir hamle yapılması bekleniyor. Bu sezon 16 maçta 2 gol, 3 asiste imza atan Wolfe'nin kontratı 2030 yılında sona erecek.


TRANSFERLER SON AŞAMADA

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, transfer konusunda önemli mesajlar verdi. Daltaban, takıma yapılacak takviyelerle ilgili sürecin artık son aşamaya geldiğini belirten Daltaban, "Takıma takviye yapacağız. İlk 11'de oynayacak nitelikte oyuncularla son aşamaya geldik. Kısa zamanda sonuçlanacaktır. Bu hafta içi netleşir" dedi

