Süper Kupa’dan sonra salonda da güldüler! F.Bahçe Opet finalde ezeli rakibi Galatasaray’a fark attı

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kazandı... Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Sarı-Lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe'nin temposuna ayak uyduramadı. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve iki kulübün yönetim kurulu üyeleri takip etti.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında kupanın sahibi Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."