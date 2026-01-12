PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Süper Kupa’dan sonra salonda da güldüler! F.Bahçe Opet finalde ezeli rakibi Galatasaray’a fark attı

F.Bahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i heyecan dolu maçta 20 sayı farkla mağlup ederek kupaya uzandı. Böylece futboldaki Süper Kupa'dan sonra basketbolda da ezeli rakibine bir darbe daha vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2026
Süper Kupa’dan sonra salonda da güldüler! F.Bahçe Opet finalde ezeli rakibi Galatasaray’a fark attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kazandı... Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Sarı-Lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe'nin temposuna ayak uyduramadı. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve iki kulübün yönetim kurulu üyeleri takip etti.


BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında kupanın sahibi Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul’da okullar tatil edildi!
Memura 3’lü kazanç! Maaşlarla birlikte aile yardımı da artacak
A.B.İ.
Tahran’da sokaklar karıştı! Kirli hesaplar ortaya çıktı: İran sokaklarında CIA ajanları cirit atıyor
Başkan Erdoğan’dan Hane İslam Eserleri Sergisi’nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: Bu neslin artması lazım
Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti
Türk Telekom
YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı
Kim Milyoner Olmak İster’de Afyonkarahisarlı Pala Dayı Oktay Kaynarca’ya benzerliğiyle gündem oldu
Önce Venezuela sonra Küba! Trump’tan Havana’ya açık tehdit! Son şansınız masaya oturmak
Maduro operasyonunda hayalet silah iddiası: kafamın içi patlıyor sandım!
İdefix
Kartal’da İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kandil Halep’i karıştırırken İmralı sekreteryası İsrail’e göz kırptı! Çetin Arkaş ile Veysi Aktaş’tan organize sabotaj
Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor
Uyuşturucu ağı İBB’ye sıçradı! İmamoğlu’nun Londra’ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta SİSTEM partileri
İstanbul’da sağanak, fırtına, dolu! Balkon çöktü ağaçlar devrildi: Peş peşe kaza haberleri ve kar uyarısı
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı: 1.895 konut için asil ve yedek liste
Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bebek Otel’in İşletme Müdürü itiraf etti: Baskından yarım saat önce ünlüler çıkış yaptı Bebek Otel’in İşletme Müdürü itiraf etti: Baskından yarım saat önce ünlüler çıkış yaptı Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor Selen Görgüzel ve Can Yaman uyuşturucudan gözaltında! Bebek Otel ve Maslak Klein Phönix’e baskın Selen Görgüzel ve Can Yaman uyuşturucudan gözaltında! Bebek Otel ve Maslak Klein Phönix'e baskın Maduro operasyonunda hayalet silah iddiası: kafamın içi patlıyor sandım! Maduro operasyonunda "hayalet" silah iddiası: "kafamın içi patlıyor sandım!" Son dakika: Halep’te provokasyonun perde arkası: 10 aylık müzakere nasıl sabote edildi Son dakika: Halep’te provokasyonun perde arkası: 10 aylık müzakere nasıl sabote edildi Süper Kupa şampiyonu Kanarya! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU Süper Kupa şampiyonu Kanarya! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU