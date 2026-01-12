Fenerbahçe’yi istikrara kavuşturdu

Neunzigplus'ta yer alan haberde Domenico Tedesco vurgusu yapılarak şu sözlere yer verildi: "Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü şu anda Domenico Tedesco yapıyor. Eski Schalke ve Leipzig teknik direktörü, son haftalarda Fenerbahçe'yi önemli ölçüde istikrara kavuşturdu ve yakın zamanda Matteo Guendouzi'nin transferiyle kadrosunu daha da güçlendirdi. Eski Hertha Berlin oyuncusu için 30 milyon Euro ödediler"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, oynattığı futbol ve oyuncularıyla olan iletişimiyle göz dolduruyor.