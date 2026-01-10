SON DAKİKA
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi

Mustafa Sarp, Olcan Adın, Ümit Davala, Ahmet Dursun, Serdar Topraktepe ve Can Arat’ın da aralarında bulunduğu 43 antrenör, TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi

Giriş Tarihi :10 Ocak 2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen isimler arasında Türk futbolunun yakından tanıdığı Mustafa Sarp, Olcan Adın, Ümit Davala, Ahmet Dursun, Serdar Topraktepe ve Can Arat da yer aldı. TFF'den yapılan resmi açıklamada, bahis oynadığı tespit edilen antrenörler hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen antrenörlerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

