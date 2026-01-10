Çekyalı futbolcu Cerny: ’İyi ki Beşiktaş’a gelmişim’

Beşiktaş'ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu transfer süreciyle ilgili, "Beşiktaş'ın ilgisini öğrendiğimde bu transferin gerçekleşmesini çok istedim. Transfer iyi ki gerçekleşmiş. Taraftarın beni ne kadar istediğini hissettim. Ben de bunun karşılığını her maç vermek istiyorum" diye konuştu. Cerny, Sergen Yalçın ile ilişkisiyle ilgili, "Hocamızla aramız gayet normal, iyi bir ilişkimiz var. Benden beklediği şeyleri biliyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi. Tecrübeli futbolcu, "Gol mü yoksa asist mi?" sorusuna ise "Ben golü tercih ederim ama 3-4 savunmacıyı geçtikten sonra asist yapmak da güzel olur. Takıma katkı vermek, yardımcı olmak en önemli şeydir" yanıtını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN