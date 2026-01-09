Tedesco evet dedi! Fenerbahçe’de Gouiri sesleri

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler'in, Marsilya forması giyen Cezayirli golcü Amine Gouiri ile ilgilendiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, 25 yaşındaki futbolcuyu Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gündemine taşıdı. Fenerbahçe'nin Gouiri hamlesinde, Tedesco'nun çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinin etkili olduğu ifade ediliyor.

PROFiLE BiRE BiR UYUYOR

İtalyan teknik adamın Nkunku ve Lookman gibi, 9 numara hem de "ikinci forvet" rolünü üstlenebilecek bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi. Forvet, kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Amine Gouiri'nin bu profile birebir uyduğu vurgulanıyor. Öte yandan Gouiri'ye ezeli rakip Galatasaray'ın da ilgisi sürüyor.



BURUK'UN GÖZDESİ

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Teknik Direktör Okan Buruk'un Cezayirli yıldızı kadrosunda görmek istediğini daha önce dile getirmişti. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin, Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.



TAKIMIN ÇOK GÜÇLÜ OYUNCULARI MEVCUT

Sarı-Lacivertli takımın eski yıldızlarından Portekizli defans Bruno Alves, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinde kupayı Sarı-Lacivertli takımın kazanacağına inandıklarını söyledi... Sarı-Lacivertli kulüpte kendi pozisyonunda oynayan futbolculara değinen Alves, "Fenerbahçe'nin güçlü defans oyuncuları var... Takım olarak da güçlü bir takım olduklarını her maç üstünü koyarak gösteriyorlar. Takım olarak defans yapıp takım olarak hücum oynamak çok önemli durum" değerlendirmesini bekliyor.