SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco evet dedi! Fenerbahçe'de Gouiri sesleri

Tedesco’nun raporu doğrultusunda Nkunku ve Lookman profilinde çok yönlü hücum oyuncularına rotayı kıran Sarı- Lacivertliler’in gündemine yeni bir isim girdi. Galatasaray’ın da listesinde olan Amine Gouiri’nin Fenerbahçe’ye önerildiği belirlendi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2026
Tedesco evet dedi! Fenerbahçe’de Gouiri sesleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler'in, Marsilya forması giyen Cezayirli golcü Amine Gouiri ile ilgilendiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, 25 yaşındaki futbolcuyu Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gündemine taşıdı. Fenerbahçe'nin Gouiri hamlesinde, Tedesco'nun çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinin etkili olduğu ifade ediliyor.

PROFiLE BiRE BiR UYUYOR

İtalyan teknik adamın Nkunku ve Lookman gibi, 9 numara hem de "ikinci forvet" rolünü üstlenebilecek bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi. Forvet, kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Amine Gouiri'nin bu profile birebir uyduğu vurgulanıyor. Öte yandan Gouiri'ye ezeli rakip Galatasaray'ın da ilgisi sürüyor.


BURUK'UN GÖZDESİ

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Teknik Direktör Okan Buruk'un Cezayirli yıldızı kadrosunda görmek istediğini daha önce dile getirmişti. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin, Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.


TAKIMIN ÇOK GÜÇLÜ OYUNCULARI MEVCUT

Sarı-Lacivertli takımın eski yıldızlarından Portekizli defans Bruno Alves, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinde kupayı Sarı-Lacivertli takımın kazanacağına inandıklarını söyledi... Sarı-Lacivertli kulüpte kendi pozisyonunda oynayan futbolculara değinen Alves, "Fenerbahçe'nin güçlü defans oyuncuları var... Takım olarak da güçlü bir takım olduklarını her maç üstünü koyarak gösteriyorlar. Takım olarak defans yapıp takım olarak hücum oynamak çok önemli durum" değerlendirmesini bekliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!
CANLI | Suriye’de teröre geçit yok! İki mahallede kontrol sağlandı! SDG’ye verilen süre doldu
Muud
Casperlar çetesine 21 ilde operasyon: 96 şüpheli yakalandı!
Meteoroloji’den 27 ile sarı kod uyarısı: Hafta sonu kar yağacak mı? Sert fırtına ve sağanak o bölgede etkili olacak
Bebek Otel’in İşletme Müdürü itiraf etti: Baskından yarım saat önce ünlüler çıkış yaptı
Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar
Galatasaray’a 2 dünya yıldızı transferi daha! Süper Lig alev alacak
THY’den Türkiye’yi havacılık üssü yapacak 100 milyar TL’lik dev yatırım! 26 bin kişiye istihdam sağlanacak
Mehmet Akif Ersoy’un iddialarını boşa çıkaran ifade: O gelince uyuşturucu ortaya çıkıyordu
Özgür Özel’den Suriye çıkışı: YPG’ye operasyon sürerken Şara’yı hedef aldı
Ekol TV’ye kara para soruşturması: Ünlü isimler dosyada
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ‘milli bayram’ sorusuyla yarışmaya veda etti
Terörsüz Türkiye sürecine organize tehdit! DEM ve KCK Halep’te aynı çizgide buluştu: PKK’nın çatı yapılanması SDG’yi bahane etti
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın evinde şok görüntü: Kumarhaneye çevirmiş!
İsrail, operasyon yiyen SDG’ye desteğe koştu! Gideon Saar’dan Batı’ya skandal çağrı
AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki! 500 bin TL’lik tazminat davası açıldı
Taciz tartışmasında karşılıklı açıklamalar! Nur Köşker’den Mehmet Akif Ersoy’a sert çıkış
Fenerbahçe’ye milli golcü! İşte yapılacak teklif
Galatasaray’a Süper Lig’den çifte transfer!