Galatasaray'ın Juventus maçı ilk 11'i belli oldu

TUR SENARYOSU

İlk maçta Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar iki farklı mağlubiyet halinde de turu geçecek. Üç farklı yenilgide mücadele uzatmaya gidecek, dört veya daha farklı mağlubiyette ise turu Juventus geçecek.