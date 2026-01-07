Galatasaray Cuesta’dan kazanmaya başladı!

Sarı-kırmızılılar'ın 2024-25 sezonu devre arasında Genk'ten 8 milyon euro'ya aldığı Carlos Cuesta, sezon başında 750 bin euro bedelli satın alma opsiyonuyla Vasco da Gama'ya kiralanmıştı... Brezilya basınına göre Cuesta'dan memnun kalan Vasco da Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeyerek Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini Aralık 2026 tarihine kadar uzattı. Brezilya ekibi şu ana kadar toplam 2.25 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Brezilya takımı Vasco da Gama, gelecek yıl sonunda 5.75 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanırsa, Galatasaray Cuesta için ödediği 8 milyon euro bonservis bedelini karşılamış olacak.

