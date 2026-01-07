PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’a sürpriz kanat iddiası! Roma Leon Bailey ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

İtalyan basını Roma’nın Leon Bailey’nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını yazdı. Haberde İngiliz kulübünün oyuncu için Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu alternatifleri değerlendirdiği belirtildi

07 Ocak 2026
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Roma'nın sezon başında Aston Villa'dan kiraladığı Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey'nin kontratını feshetmek için görüşmelere başladığı belirtildi. İtalyan ekibinin 28 yaşındaki oyuncunun saha dışındaki yaşam tarzıyla tartışma konusu olmasından dolayı bu kararı aldığı da haberin detaylarında yer aldı. İngiliz ekibinin oyuncu için Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu alternatifleri değerlendirdiği belirtildi. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Roma formasıyla 10 maça çıkıp 1 asiste imza atan Jamaikalı kanat oyuncusunun Aston Villa ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

