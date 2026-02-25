Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat son yolculuğuna uğurlandı
9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının Balıkesir'de kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. MSB saat 00.56'da uçakla irtibatın kesildiğini belirtirken meydana gelen kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Şehit Bolat için 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı İzmir'de toprağa verildi.
9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının Balıkesir'de kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat (41) için ikindide İzmir'de askeri cenaze töreni düzenlendi.
Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ndeki törene şehit binbaşının annesi Şehribani Bolat, babası Yusuf Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat (10), ağabeyleri Mustafa Kemal Bolat ve Hüseyin Bolat ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çeşitli siyasi partilerin ve belediyelerin başkanları ile çok sayıda bürokrat ve siyasi katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı'nın da aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri, törene çelenk gönderdi.
ŞEHİDİN EŞİ VE ANNESİNİN VEDA SÖZLERİ
Şehit Pilot Binbaşı Bolat'ın yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Şehribani Bolat, "Annem, canım yavrum"diye ağlarken; eşi Ayşe Nilay Bolat ise tabuta sarılarak, "Seni öperek uğurladım. Canım seni, şimdi nasıl bırakacağım"dedi.
Törende şehit Binbaşı Bolat'ın öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Kılınan namazın ardından şehidin tören kıtası tarafından teslim alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI
F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde trafiğe kapatılan İzmir-İstanbul Otoyolu, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
ŞEHİT KIZINDAN BABASINA VEDA
Şehidin 10 yaşındaki kızı Nil, babası için gözyaşı döktü. Törende şehidin öz geçmişi okunmasının ardından dua edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzerek İzmir'e gönderildi.
ŞEHİT PİLOT İÇİN TÖREN
Şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören düzenlendi.
9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu.
Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti.
Bu arada, tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı.
Törene, şehit Bolat'ın yakınları ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.
UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ AN ARAÇ KAMERALARINDA
F-16 savaş uçağının düştüğü anlar otobanda seyir halinde olan iki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza sonrasında büyük bir gürültü ve ateş topunun yükselmesi dikkat çekti. Kaza esnasında otobanda seyir halinde olan sürücüler de büyük şok yaşadılar
ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, şehit pilotun kimliğini açıkladı. Bakan Yaşar Güler, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelerey yer verildi:
"Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük… “VATAN SİZE MİNNETTARDIR.”
Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensuplarına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
ŞEHİT BOLAT'IN ÖZGEÇMİŞİ
Şehit Hv.Plt.Bnb. İbrahim Bolat (2007-H-73), 10 Kasım 1985 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İlk orta öğrenimini tamamlamayı müteakip 1999 yılında girdiği Maltepe Askeri Lisesinden 2003 yılında mezun olmasını müteakip 2003 yılında girdiği Hava Harp Okulundan 2007 yılında Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.
Şehit Hv.Plt.Bnb. İbrahim Bolat, 30.08.2010 tarihinde Üsteğmen, 30.08.2016 tarihinde Yüzbaşı, 30.08.2021 tarihinde Binbaşı, rütbesine terfi etmiştir.
2007-2008 yılları arasında İzmir 2’nci Ana Jet Üs K.lığında, 2008-2009 yılları arasında İzmir Hv.Snf.Ok.K.lığında, 2009-2013 yılları arasında Merzifon 5’inci Ana Jet Üs K.lığında, 2013-2016 yılları arasında Akhisar Hv.Myd.K.lığında, 2016-2018 yılları arasında İzmir 2’nci Ana Jet Üs K.lığında, 2018-2019 yılları arasında Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs K.lığında, 2019-2023 yılları arasında Konya 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında, 2023-2025 yılları arasında Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs K.lığında, 2025 yılından itibaren ise Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs K.lığında görev yapmıştır.
Şehit Hv.Plt.Bnb. İbrahim Bolat, Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapmakta iken 25 Şubat 2026 tarihinde scramble görevi için kalkış yapmıştır. Kumanda etmekte olduğu F-16 uçağının Balıkesir-Bursa yolu Aktarma Köyü mevkiine düşmesi sonucu şehit olmuştu. Şehit Hv.Plt.Bnb. İbrahim Bolat, evli ve 1 çocuk babasıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TEKNİK İNCELEMELER NETLİK KAZANDIRACAK
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.
İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaşanan acı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehid olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
BAKAN IŞIKHAN: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen acı olayla ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Işıkhan,"Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
MSB OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu, kazanın nedeninin ise kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."
BALIKESİR VALİSİ DUYURDU
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.
Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
VALİ USTAOĞLU BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.
Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."diye konuştu.
Bu arada F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR'DE F-16 SAVAŞ UÇAĞIMIZ DÜŞTÜ PİLOT ŞEHİT OLDU
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş bir alana yayılırken ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.