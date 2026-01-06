PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Lazio'nun inadını kırmaya çalışıyor

Lazio, 26 yaşındaki Fransız orta saha Matteo Guendouzi için Fenerbahçe’den 30 milyon Euro istiyor. İtalyanlar, bu rakamı nakit isterken Fenerbahçe ödemeyi taksitlerle ödemeyi teklif etti.

Giriş Tarihi :06 Ocak 2026
Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız orta sahası Matteo Guendouzi'nin transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak, bu transfer için İtalyan ekibinin inadını kırmak zorunda. Sarı-Lacivertliler, Guendouzi için Lazio'ya 25 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 4.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme önerdi. Ancak İtalya ekibinin bu transfer için beklentisi 30 milyon Euro...

16 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Ayrıca Lazio, 30 milyon Euro'yu nakit olarak istiyor. Fenerbahçe ise bonservis ücretinin taksitlere yayılmasını talep ediyor. 2024 yılında Marsilya'dan Lazio'ya 13 milyon Euro'ya transfer edilen Matteo Guendouzi, bu sezon 16 karşılaşmada görev alırken 2 gol attı ve 1 asist üretti. 14 kez Fransa Milli Takımı formasını giyen Guendouzi, 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

ISRARCI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Matteo Guendouzi transferini çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi bu yüzden Fransız yıldızın transferi için masadan kalkmak istemiyor. Transferin gerçekleşmesi için son ana kadar pazarlıklarını sürdürmeyi planlıyor.

