SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray 8 maçtır kaybetmiyor!

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Cimbom, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten karşılaşma ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Galatasaray 8 maçtır kaybetmiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Cimbom, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten karşılaşma ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD’nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte Kesin çözüm harekatının perde arkası...
Başkan Erdoğan Genç İstihdam Hamlesi’ni açıklayacak! Milyonlara devlet eli... Emeklilikte yeni dönem
İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu kez daha güçlü olacak! Uzman isim tarih verdi
Trump’tan Güney Amerika’ya açık tehdit! Maduro’dan sonra Petro mu? Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisine attığı ses kayıtları aile içi gerilimi açığa çıkardı!
Emekliye %12,71 memura %19,15 enflasyon farkı hesabı: TÜİK oranıyla 2026 maaşları zamlanacak
Trafikte terör estirenlere verilecek cezalar artıyor! 180 bin TL’ye varan cezalar için görüşmeler başladı
Türkiye sağlıkta devler liginde! Başkan Erdoğan’ın hayali milletin umudu oldu: 9 yılda otel konforunda 27 şehir hastanesi
Sayıştay raporu İETT’deki ihmali ortaya çıkardı! Günde 38 kazaya karışan araçlarda denetimsizlik had safhada...
Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü
Elif Kumal’ı arama çalışmalarının 8’inci gününde acı haber geldi
Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite
Kabine toplanıyor: 2026’nın yol haritası yükleniyor!
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek! Ukrayna, Gazze, Venezuela... Gündem yoğun!
Valilik listeyi duyurdu! 5 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Ankara, Van, Batman, Siirt...
SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı’dan gelen çağrı sonrası Şam’a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
PKK’dan yine ’darbe’ çığırtkanlığı! Elebaşı Mustafa Karasu birinci ağızdan sabotaja kalktı: Süreç tıkanır
Okan Buruk ve Fatih Tekke Süper Kupa’yı istiyor! Dev maç öncesi sakatlık mesajı ve transfer açıklaması
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro’nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Maduro açıklaması: Özgür Özel’e sert tepki