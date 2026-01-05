Galatasaray 8 maçtır kaybetmiyor!

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Cimbom, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten karşılaşma ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN