Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yıl paylaşımı: Her dönem ikon!

Yeşilçam denilince ilk akla gelen isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etse de takipçileriyle sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor. Ünlü oyuncu gündelik yaşantısının yanı sıra karakalem ve yağlı boya çalışmalarını da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ancak Yeşilçam yıldızının en çok dikkat çeken paylaşımları, güncel haliyle verdiği pozlar oldu. Ünlü oyuncu, dillere destan güzelliğiyle her paylaşımında hayranlarını büyülemeye devam etti.