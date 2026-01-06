Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yıl paylaşımı: Her dönem ikon!
Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun hem yeni yıl mesajı hem de son hali hayranlarından büyük ilgi gördü.
Yeşilçam denilince ilk akla gelen isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etse de takipçileriyle sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor. Ünlü oyuncu gündelik yaşantısının yanı sıra karakalem ve yağlı boya çalışmalarını da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Ancak Yeşilçam yıldızının en çok dikkat çeken paylaşımları, güncel haliyle verdiği pozlar oldu. Ünlü oyuncu, dillere destan güzelliğiyle her paylaşımında hayranlarını büyülemeye devam etti.
Sosyal Medyada Yenilen Enerji
Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yıl paylaşımında bulunan ünlü oyuncunun hem son hali hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.
Ünlü oyuncu paylaşımına duygusal ve ilham verici bir not ekledi: 'Hayat bir anlamda direnmek demek, rağmen umutları çekiştirmeye devam... Ev süslemek, kendine özen göstermek, yeni bir yıla hazırlanmak iyi geliyor... Herkesin isteklerinin karşılık bulduğu bir yıl diliyorum.'
Bubikoğlu'nun sözleri, oyuncunun hayata dair pozitif bakış açısını ve motivasyonunu da gözler önüne serdi. Bu mesaj, takipçilerine umut verirken, sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı oldu.
Son Hali Hayran Bıraktı
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımda, Gülşen Bubikoğlu'nun son hali de büyük beğeni topladı.
Takipçileri paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, 'Zamansız güzellik', 'Her dönem ikon' ve 'Efsane geri döndü' gibi yorumlarla ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.
Bubikoğlu'nun zarafeti ve güncel pozları, paylaşımları her seferinde gündem haline getirmeye devam ediyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram