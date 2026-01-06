Kaos tetikçisi The Economist'in kehanetine bakın! O el Nicolas Maduro’nun mu?
ABD’nin 3 Ocak gecesi Venezuela’da düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırıldığı öne sürülen şok operasyon, küresel kaos senaryolarıyla bilinen The Economist’in 2026 kapağını yeniden gündeme taşıdı. Kapakta yer alan kelepçeli sıkılı yumruğun Maduro’nun selamını çağrıştırdığı, kelepçenin ise "tutuklama" ve "zorla alıkoyma" mesajı verdiği yorumları yapıldı.
ABD'nin 3 Ocak gecesi Venezuela'da düzenlediği şok operasyon dünya gündemine bomba gibi düştü.
ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi kaçırıldı. Maduro'nun durumu uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı.
Söz konusu gelişme, küresel düzenin yönüne dair provokatif kapaklarıyla sık sık tartışmaların odağına yerleşen The Economist dergisinin 2026 yılı için hazırladığı kapağı yeniden gündeme taşıdı.
KAPAKTAKİ KELEÇELİ EL MADURO MUYDU?
Küresel kaosu tetikleyen senaryolarıyla bilinen derginin kapağında yer alan kelepçeli sıkılı yumruk, yaşanan operasyon sonrası farklı anlamlarla yorumlanmaya başlandı.
O el Nicolas Maduro’nun mu?
Kapaktaki yumruğun, Nicolas Maduro'nun bilinen selamını çağrıştırdığı ifade edilirken, yumruğa takılı kelepçenin ise "tutuklama" ve "zorla alıkoyma" mesajı verdiği öne sürüldü.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, The Economist'in kapağının Venezuela'ya yönelik olası bir müdahaleyi önceden işaret ettiği iddia edildi.
THE ECONOMİST O KAPAĞI NASIL TANITMIŞTI
The Economist, 2026 kapağını daha önce "Donald Trump'ın dünyası tam da bu, hepimiz içinde yaşıyoruz" sözleriyle tanımlamıştı. Derginin editörü Tom Standage, 2025 yılını şekillendiren en büyük küresel aktörün ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirtirken, Trump için "baş yıkıcı" ifadesini kullanmıştı. Kapakta kullanılan sert sembollerin, ABD merkezli küresel güç mücadelesini ve dünya genelinde artan istikrarsızlığı yansıttığı değerlendirmeleri yapılmıştı.