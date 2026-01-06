Kaos tetikçisi The Economist'in kehanetine bakın! O el Nicolas Maduro’nun mu?

Nicolas Maduro'nun yumruklu pozu

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, The Economist'in kapağının Venezuela'ya yönelik olası bir müdahaleyi önceden işaret ettiği iddia edildi.

THE ECONOMİST O KAPAĞI NASIL TANITMIŞTI

The Economist, 2026 kapağını daha önce "Donald Trump'ın dünyası tam da bu, hepimiz içinde yaşıyoruz" sözleriyle tanımlamıştı. Derginin editörü Tom Standage, 2025 yılını şekillendiren en büyük küresel aktörün ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirtirken, Trump için "baş yıkıcı" ifadesini kullanmıştı. Kapakta kullanılan sert sembollerin, ABD merkezli küresel güç mücadelesini ve dünya genelinde artan istikrarsızlığı yansıttığı değerlendirmeleri yapılmıştı.