Uyuşturucu ve fuhuş ağında Bebek Otel'den sonra yeni parti mekanlarının listesi ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu (Takvim.com.tr) Öyle ki Ziylan ve Ateş'in Bebek Otel'de özel VIP odalara sahip oldukları da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinde bulunulduğu iddia edilirken, Bebek Otel'e gelen kadınlardan ve fuhuş için kadın temin eden kişilerden hesap alınmadığı da öğrenildi.

Koray Beşlı̇ (Takvim.com.tr) KAPATMA VE YIKIM KARARLARI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARIYLA BYPASS EDİLDİ Bebek Otel'le ilgili en dikkat çekici bilgilerden biri ise geçtiğimiz yılbaşından önce 1 ay süreyle hakkında kapatma kararı olmasına rağmen yılbaşından bir gün önce yürütmeyi durdurma kararı alarak tekrar faaliyete geçmesi oldu.

Burak Altundağ (Takvim.com.tr) Bilindiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde de Turizm Bakanlığı'nca Bebek Otel'in eklentileriyle ilgili yıkım kararı alınmış ancak bu karar da sahibi Muzaffer Yıldırım tarafından başvurularak yürütmeyi durdurma kararıyla delinmişti.

Gözaltına alınanlar (Takvim.com.tr) İşte bu yıkılması gereken eklentilerin olduğu teras ve bazı bölümlerin uyuşturucu ve fuhuşa yönelik partilerin yapıldığı yerler olduğu belirlendi.