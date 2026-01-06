Atv Müge Anlı 6 Ocak 2026 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 09:27

6 Ocak 2026 Salı günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

(Kaynak: Atv)

"MUTLU BİR HAYAT" HAYALİYLE BAŞLAYAN BÜYÜK KAYIP

55 yaşındaki Mustafa Adalı, evlilik hayali kurduğu Özbekistan uyruklu sevgilisi tarafından dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Adalı, "Bir yuva kurmak istedim" diyerek yaklaşık 1 milyon TL'yi kaptırdığını iddia etti. Canlı yayında sevgilisi İnamova ile yüz yüze gelen Adalı'nın iddiaları karşısında İnamova, sadece 3 bin dolar aldığını söyledi. Ayrıca Mustafa Adalı'nın kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Şiddet suçlamalarını reddeden Adalı hakkında, sevgilisiyle imam nikâhı yaptığı ve başlık parası verdiği bilgisi de ortaya çıktı.

ELİF KUMAL'DAN ACI HABER: ŞÜPHELER DERİNLEŞİYOR

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte bulunduğu alandan aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç kadının ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Müge Anlı, canlı yayında Kumal ailesine başsağlığı dilerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal önemli iddialarda bulundu. Ölümün bir kaza sonucu gerçekleşmediğini savunan yenge, "Sevgilisinin anlattıkları çelişkili. Sevdiği insan arabanın arkasından koşar mı?" diyerek şüpheleri artırdı.