Atv Müge Anlı 6 Ocak 2026 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” her sabah yaşanan çarpıcı olaylar ve yeni detaylarla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Peki Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?
6 Ocak 2026 Salı günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…
"MUTLU BİR HAYAT" HAYALİYLE BAŞLAYAN BÜYÜK KAYIP
55 yaşındaki Mustafa Adalı, evlilik hayali kurduğu Özbekistan uyruklu sevgilisi tarafından dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Adalı, "Bir yuva kurmak istedim" diyerek yaklaşık 1 milyon TL'yi kaptırdığını iddia etti. Canlı yayında sevgilisi İnamova ile yüz yüze gelen Adalı'nın iddiaları karşısında İnamova, sadece 3 bin dolar aldığını söyledi. Ayrıca Mustafa Adalı'nın kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Şiddet suçlamalarını reddeden Adalı hakkında, sevgilisiyle imam nikâhı yaptığı ve başlık parası verdiği bilgisi de ortaya çıktı.
ELİF KUMAL'DAN ACI HABER: ŞÜPHELER DERİNLEŞİYOR
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte bulunduğu alandan aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç kadının ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Müge Anlı, canlı yayında Kumal ailesine başsağlığı dilerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal önemli iddialarda bulundu. Ölümün bir kaza sonucu gerçekleşmediğini savunan yenge, "Sevgilisinin anlattıkları çelişkili. Sevdiği insan arabanın arkasından koşar mı?" diyerek şüpheleri artırdı.
AYŞENUR ŞEN GÜNLER SONRA BULUNDU: AİLEYLE GERİLİM SÜRÜYOR
İstanbul Bağcılar'da 17 Aralık'ta kaybolan ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilen Ayşenur Şen'den günler sonra sevindirici haber geldi. Evli olan genç kadının, Murat isimli bir kişiyle Kocaeli Gölcük'e gittiği tespit edildi. Müge Anlı ekibiyle konuşan Ayşenur, Murat'ı "abim gibi" gördüğünü ve kendisine sahip çıktığını söyledi. Ailesine dönmek istemediğini belirten Ayşenur, eşinden baskı gördüğünü dile getirdi. Ancak yayına bağlanan halası Kezban Hanım, yeğeninin zorla tutulduğunu iddia ederek endişelerini dile getirdi.
BAŞSIZ CESET DOSYASI: FERDİ ÖZDEMİR CİNAYETİNDE YENİ İDDİALAR
Isparta'da 5 Aralık günü başı bedeninden ayrılmış halde bulunan 39 yaşındaki Ferdi Özdemir'in ölümü, Müge Anlı'da araştırılmaya devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası Özdemir'in cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Programa bağlanan gizli bir tanık, Özdemir'in eşi Ümran Özdemir hakkında ihanet iddiasında bulundu. Tanık, olay döneminde Ümran Özdemir'in şüpheli para hareketleri içinde olduğunu öne sürerek dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.