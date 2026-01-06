Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy’un evine operasyon! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy gözaltına alındı. Ersoy'un evinde yapılan aramada uyuşturucu maddelere rastlandı. Operasyon görüntülerinde tabak üzerinde kullanıma hazır kokain bulunduğu da yer aldı.
Ünlü isimleri de kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması sürerken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri daha dosyaya girdi.
"Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra–Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy, dün akşam düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ersoy'un evinde kokain ve yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.
26 KİŞİDEN 25'İ YAKALANDI
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 25'inin yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy'un da yer aldığı belirtildi.
TABAKTA KULLANIMA HAZIR KOKAİN
Ceyda Ersoy'un evinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yapılan aramada ise "uyuşturucu servisi"nin belgelendiği ifade edildi. Fotoğraflarda, tabak üzerinde kullanıma hazır halde kokain bulunduğu da yer aldı.
UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLAMASI
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu'nun ise firari olduğu bildirildi. Ceyda Ersoy hakkında ise "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.
Türk Ceza Kanununa göre, uyuşturucu maddeleri satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ile yargılanıyor.