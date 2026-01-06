Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy’un evine operasyon! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu'nun ise firari olduğu bildirildi. Ceyda Ersoy hakkında ise "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

Türk Ceza Kanununa göre, uyuşturucu maddeleri satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ile yargılanıyor.