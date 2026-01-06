PODCAST CANLI YAYIN

Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy’un evine operasyon! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy gözaltına alındı. Ersoy'un evinde yapılan aramada uyuşturucu maddelere rastlandı. Operasyon görüntülerinde tabak üzerinde kullanıma hazır kokain bulunduğu da yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy’un evine operasyon! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış

Ünlü isimleri de kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması sürerken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri daha dosyaya girdi.

"Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra–Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy, dün akşam düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ersoy'un evinde kokain ve yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

26 KİŞİDEN 25'İ YAKALANDI

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 25'inin yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy'un da yer aldığı belirtildi.

Tabakta kokain (DHA)

TABAKTA KULLANIMA HAZIR KOKAİN

Ceyda Ersoy'un evinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yapılan aramada ise "uyuşturucu servisi"nin belgelendiği ifade edildi. Fotoğraflarda, tabak üzerinde kullanıma hazır halde kokain bulunduğu da yer aldı.

Uyuşturucu hap (DHA)

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLAMASI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu'nun ise firari olduğu bildirildi. Ceyda Ersoy hakkında ise "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

Türk Ceza Kanununa göre, uyuşturucu maddeleri satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ile yargılanıyor.

Uyuşturucu bataklığına yeni operasyon! Doğukan Güngör ve 24 kişi gözaltına alındı: Hadise ve Gülşenin menajeri Haluk Şentürk de listedeUyuşturucu bataklığına yeni operasyon! Doğukan Güngör ve 24 kişi gözaltına alındı: Hadise ve Gülşenin menajeri Haluk Şentürk de listede
Uyuşturucu bataklığına yeni operasyon! Doğukan Güngör ve 24 kişi gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk de listede
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Tek tek itiraf ettiler...Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Tek tek itiraf ettiler...
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Tek tek itiraf ettiler...
Astral kafa... Yusuf Güneyin uyuşturucu sonucu belli oldu!Astral kafa... Yusuf Güneyin uyuşturucu sonucu belli oldu!
Astral kafa... Yusuf Güney'in uyuşturucu sonucu belli oldu!
Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı: Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var!Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı: Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var!
Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı: Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler