Terörsüz Türkiye müşterek raporu geliyor! MHP tarih verdi: "Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli" | "İnfaz kanunu" mesajı
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun rapor yazım çalışmaları sürüyor. Siyasi parti temsilcileri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. MHP müşterek rapor için önümüzdeki günleri işaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız" şeklinde konuştu. "Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli" diyen Yıldız, infaz kanunu ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.
Çalışma süresi Şubat 2026'ya kadar uzatılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun müşterek rapor mesaisi sürüyor.
Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan ekip TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM'de bir araya geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi, nihai müşterek rapor için tarih verdi.
"BU AY İÇİNDE YAZARIZ..."
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
"KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ"
"Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli" diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız. İnfaz düzenlemesi yaptık. Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz" açıklamasında bulundu.
İNFAZ KANUNU AÇIKLAMASI
Yıldız, "İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 50 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim şey İnfaz Kanunu. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz, derli toplu olur" dedi.
"RAPOR YAZIMININ AYRINTILARI..."
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Daha önceden planlanan görüşme. Ortak komisyon raporunun yazımı için ayrıntıları konuşacağız. Zamanlama konusu önemli ama içeride konuşuruz" dedi.
Ortak raporun teklif haline getirilip önümüzdeki ay Meclis'e sunulması bekleniyor. Ardından Meclis'in önemli günden başlıklarından biri infaz düzenlemesi olacak.
MHP'NİN RAPORUNDA NELER VAR?
MHP'nin Meclis'e sunduğu 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi. Sadece PKK değil, YPG-PYD vb. tüm bileşenlerinin de sürece katılımının şart olduğu vurgulandı.
Etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Yasal düzenlemeler için önce örgüt bileşenlerinin sahada attığı adımlara bakılacağı vurgulandı.
ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.
AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE VAR?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor. Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı plan yer alıyor.