Terörsüz Türkiye müşterek raporu geliyor! MHP tarih verdi: "Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli" | "İnfaz kanunu" mesajı

Çalışma süresi Şubat 2026'ya kadar uzatılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun müşterek rapor mesaisi sürüyor. Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan ekip TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM'de bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi, nihai müşterek rapor için tarih verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız. İnfaz düzenlemesi yaptık. Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz" açıklamasında bulundu.

"BU AY İÇİNDE YAZARIZ..." MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. "KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ" "Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli" diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:









İNFAZ KANUNU AÇIKLAMASI



Yıldız, "İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 50 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim şey İnfaz Kanunu. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz, derli toplu olur" dedi.

"RAPOR YAZIMININ AYRINTILARI..."



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Daha önceden planlanan görüşme. Ortak komisyon raporunun yazımı için ayrıntıları konuşacağız. Zamanlama konusu önemli ama içeride konuşuruz" dedi.



Ortak raporun teklif haline getirilip önümüzdeki ay Meclis'e sunulması bekleniyor. Ardından Meclis'in önemli günden başlıklarından biri infaz düzenlemesi olacak.