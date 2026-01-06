Fenerbahçe'den 4'lü transfer harekatı! İmzalar peş peşe gelecek

ARDA GÜLER BENZETMESİ DİKKAT ÇEKİYOR Oyun tarzı Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'e benzetilen Adem Yeşilyurt, uzun süredir Fenerbahçe scoutlarının takibinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncu için ciddi bir planlama yaptığı ve görüşmeleri yakından sürdürdüğü ifade ediliyor.

KARŞIYAKA ACELE ETMEYECEK Sabah'ta yer alan habere göre Karşıyaka yönetimi, Süper Lig devlerinin ilgisine rağmen transfer sürecinde aceleci davranmak istemiyor. 13 Ocak'ta 19 yaşına girecek olan Adem Yeşilyurt'un milli takım performansını da görmek isteyen İzmir temsilcisi, oyuncunun gelişimini öncelik olarak değerlendiriyor.

MİLLİ TAKIM DAVETİ SÜRECİ ETKİLİYOR U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Adem Yeşilyurt, çarşamba günü milli takım kampına katılacak. Bu nedenle genç futbolcu, ligde pazar günü oynanacak Afyonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

PERFORMANSIYLA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU Altyapıdan profesyonel olur olmaz ilk 11'de forma giymeye başlayan Adem Yeşilyurt, çıktığı 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Henüz 1 ay gibi kısa bir sürede tüm futbol kamuoyunun dikkatini çeken genç oyuncunun transfer sürecinden minimum düzeyde etkilenmesi için Karşıyaka yönetimi özel çaba harcıyor.