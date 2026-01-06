Fenerbahçe'den 4'lü transfer harekatı! İmzalar peş peşe gelecek
Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Sarı lacivertliler, Anthony Musaba transferinin ardından gaza bastı. Hedefte Ademola Lookman, Beraldo, Adem Yeşilyurt ve Mert Günok var. İşte detaylar...
Anthony Musaba'yı kadrosuana katarak transferdeki ilk hamlesini yapan Fenerbahçe'de yeni yıldızlar için temaslar sıklaştırıldı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim, Domeinco Tedesco'nun istediği futbolculara imza attırabilmek adına uğraş veriyor.
ADEM YEŞİLYURT TRANSFERİNDE KRİTİK BEKLEYİŞ
Potansiyeliyle Trendyol Süper Lig devlerini peşine takan Adem Yeşilyurt'un transfer sürecinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, genç kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce Fenerbahçe ile yapılacak görüşmeyi bekleme kararı aldı.
FENERBAHÇE GÖRÜŞMESİ BELİRLEYİCİ OLACAK
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile masaya oturduğu Adem Yeşilyurt transferinde yeni adresi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta İzmir'e gelerek Karşıyaka yönetimiyle resmi temaslarda bulunacağı öğrenildi. Kulüp yönetimi, Fenerbahçe'nin sunacağı teklifi görmeden transfer konusunda kesin bir karar vermek istemiyor.
ARDA GÜLER BENZETMESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Oyun tarzı Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'e benzetilen Adem Yeşilyurt, uzun süredir Fenerbahçe scoutlarının takibinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncu için ciddi bir planlama yaptığı ve görüşmeleri yakından sürdürdüğü ifade ediliyor.
KARŞIYAKA ACELE ETMEYECEK
Sabah'ta yer alan habere göre Karşıyaka yönetimi, Süper Lig devlerinin ilgisine rağmen transfer sürecinde aceleci davranmak istemiyor. 13 Ocak'ta 19 yaşına girecek olan Adem Yeşilyurt'un milli takım performansını da görmek isteyen İzmir temsilcisi, oyuncunun gelişimini öncelik olarak değerlendiriyor.
MİLLİ TAKIM DAVETİ SÜRECİ ETKİLİYOR
U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Adem Yeşilyurt, çarşamba günü milli takım kampına katılacak. Bu nedenle genç futbolcu, ligde pazar günü oynanacak Afyonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
PERFORMANSIYLA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Altyapıdan profesyonel olur olmaz ilk 11'de forma giymeye başlayan Adem Yeşilyurt, çıktığı 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Henüz 1 ay gibi kısa bir sürede tüm futbol kamuoyunun dikkatini çeken genç oyuncunun transfer sürecinden minimum düzeyde etkilenmesi için Karşıyaka yönetimi özel çaba harcıyor.
SATILSA BİLE SEZON SONUNA KADAR KALMASI İSTENİYOR
Karşıyaka cephesi, Adem Yeşilyurt'un transferinin gerçekleşmesi durumunda bile sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Fenerbahçe'nin daha önce Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı Arda Güler'i 2023 yılında 20+10 milyon Euro bedelle Real Madrid'e satması, bu transfer sürecinde sıkça hatırlatılan bir örnek olarak öne çıkıyor.
BERALDO'YA KANCA
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Fransa'ya yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
PSG İLE TEMAS KURULUYOR
Somos Fanaticos'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli yöneticiler ile PSG'li yetkililer, Lucas Beraldo transferi için kısa süre içerisinde bir araya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki savunmacı için resmi temaslara başlamaya hazırlandığı aktarıldı.
DÜZENLİ OYNAMAYA SICAK BAKIYOR
Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer alabilmek adına düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Beraldo'nun bu nedenle PSG'den ayrılığa kapıyı tamamen kapatmadığı ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin, Lucas Beraldo için PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun durumunu yakından takip ederek transferi bu formülle bitirmek istediği kaydedildi.
PSG İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER DEVREDE
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin, daha önce PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde kurduğu olumlu ilişkileri Beraldo transferinde avantaja çevirmek istediği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Lucas Beraldo, bu sezon PSG formasıyla 10 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE'DEN KALEYE SÜRPRİZ HAMLE
Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı eski kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağladı.
SIRA KALEDE
Devre arası transfer döneminde ilk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, kadro yapılanması kapsamında bir takviyeyi daha bitirdi. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş forması giyen Mert Günok ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
MERT GÜNOK YENİDEN YUVASINDA
2001 yılında Kocaelispor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Mert Günok, 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giymişti. Tecrübeli kaleci, daha sonra Bursaspor ve RAMS Başakşehir'de forma giydi. Milli eldiven, 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Beşiktaş, Mert Günok ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada;
"Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
FENERBAHÇE'DE LOOKMAN İÇİN İTALYA ÇIKARMASI
Fenerbahçe, ara transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimde Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in bu hafta içinde İtalya'ya giderek Ademola Lookman transferini sonuçlandırmak amacıyla Atalanta ile masaya oturacağı öğrenildi.
PAZARLIKTA KRİTİK SÜREÇ
Fenerbahçe yönetimi, Atalanta'nın 40 milyon eurodan aşağı inmeyen bonservis talebini düşürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, 30 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif ile İtalyan kulübünü ikna etmeyi planlıyor. Yapılacak görüşmelerde bonusların kolay gerçekleşebilir maddeler üzerinden şekillendirilmesi bekleniyor.
AFRİKA KUPASI SONRASI İSTANBUL PLANI
Anlaşmanın sağlanması halinde Ademola Lookman'ın, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından doğrudan İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması planlanıyor. Teknik heyetin, Nijeryalı yıldızı yeni sezonda hücum hattının merkez oyuncularından biri olarak düşündüğü ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'DEN GÜÇLÜ MESAJ
Lookman transferiyle Fenerbahçe'nin hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda güçlü bir mesaj vermek istediği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bitirerek kadroya üst düzey kalite katmayı amaçlıyor.
NİJERYA ÇEYREK FİNALDE OSIMHEN VE LOOKMAN ŞOV YAPTI
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi. FEZ Stadyumu'nda oynanan mücadelede Nijerya, rakibini 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Ademola Lookman performanslarıyla ön plana çıktı.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams kaydetti. Maça hızlı başlayan Nijerya, ilk yarıda bulduğu gollerle kontrolü tamamen eline aldı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
OSIMHEN YILDIZLAŞTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, attığı iki golle maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Yıldız golcünün 2. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Osimhen, 68. dakikada yerini Simon'a bıraktı.
LOOKMAN'DAN MAÇ SONU MESAJI
Maçın ardından yaşanan gerginlik sorulan Ademola Lookman, konunun büyütülecek bir durum olmadığını vurguladı. Lookman, "Bu sadece futbol. Victor benim kardeşim. Bunların hiçbiri önemli değil. Osimhen bizim 1 numaralı oyuncumuz. Üst düzey bir forvet ve bunu herkes biliyor. Sorun yok" ifadelerini kullandı.