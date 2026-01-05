Demet Akalın'dan açıklama geldi: Fatih Ürek’in son sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Sosyal medya Neler Olmuştu? Katıldığı bir programda Fatih Ürek'in Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine ünlü şarkıcı "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek ateş püskürüp Ürek'i adeta azarlamıştı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Ürek de Akalın için "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Geçtiğimiz yıl ise Akalın, "Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz'"diyerek Ürek'e zeytin dalı uzatmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Eski dostu Fatih Ürek'le bir dönem küs kalan ve kısa süre önce aralarındaki buzları eriten Demet Akalın, şarkıcının rahatsızlığını duyduğunda yaptığı açıklamada "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu" demişti.