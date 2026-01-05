Demet Akalın'dan açıklama geldi: Fatih Ürek’in son sağlık durumu nasıl?
3.5 aydır yoğun bakımda olan 59 yaşındaki Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama arkadaşı Demet Akalın’dan geldi. Ürek’in durumunun stabil olduğunu dile getiren Akalın, “İyi ki barışmışız” sözleriyle dikkat çekti.
15 Ekim'de İstanbul'daki evinde rahatsızlanan Fatih Ürek'in kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kalbi yeniden çalıştırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durmuş olan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının tedavisinin sürmekte olduğu belirtilerek "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Fatih Ürek'e Dost Ziyareti
Ürek'i hastanede ziyaret eden Demet Akalın, sanatçının durumunun stabil olduğunu aktardı. Akalın, Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamada, "İyi ki barışmışız. Yoksa üzerimde büyük bir üzüntü kalırdı" dedi.
Neler Olmuştu?
Katıldığı bir programda Fatih Ürek'in Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine ünlü şarkıcı "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek ateş püskürüp Ürek'i adeta azarlamıştı.
Ürek de Akalın için "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yıl ise Akalın, "Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz'"diyerek Ürek'e zeytin dalı uzatmıştı.
Eski dostu Fatih Ürek'le bir dönem küs kalan ve kısa süre önce aralarındaki buzları eriten Demet Akalın, şarkıcının rahatsızlığını duyduğunda yaptığı açıklamada "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu" demişti.
Akalın, sözlerine şöyle sürdürmüştü: "Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum."