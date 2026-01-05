Fenerbahçe'den stoper transferinde Skriniar formülü!
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Lucas Beraldo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe'nin planı, Milan Skriniar transferinde uygulanan modele benzer şekilde Beraldo'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak.
Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transferde savunmayı güçlendirmek için vites artırdı.
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ni düşünen Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda stoper takviyesi talep etti.
Stoperde Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir partner arayan Fenerbahçe, önce Union Berlin forması giyen Diogo Leite için girişimde bulundu. Ardından Bournemouth'un Arjantinli savunmacısı Marcos Senesi listeye girdi. Ancak Union Berlin'in Leite için 10 milyon euroyu aşan bonservis talebi, Senesi'nin ise sezon sonunu bekleme isteği süreci tıkadı.
Bu gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Lucas Beraldo'yu gündemine aldı. 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'nin planı, Milan Skriniar transferinde uygulanan modele benzer şekilde Beraldo'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak. PSG'nin onay vermesi halinde anlaşmaya opsiyon maddesinin eklenmesi hedefleniyor. Yönetim, dosyayı kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.