Fenerbahçe'den stoper transferinde Skriniar formülü!

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ni düşünen Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda stoper takviyesi talep etti.

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transferde savunmayı güçlendirmek için vites artırdı.





Stoperde Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir partner arayan Fenerbahçe, önce Union Berlin forması giyen Diogo Leite için girişimde bulundu. Ardından Bournemouth'un Arjantinli savunmacısı Marcos Senesi listeye girdi. Ancak Union Berlin'in Leite için 10 milyon euroyu aşan bonservis talebi, Senesi'nin ise sezon sonunu bekleme isteği süreci tıkadı.