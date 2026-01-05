Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek! Ukrayna, Gazze, Venezuela... Gündem yoğun!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin’deki gelişmeler ile Venezuela’daki son durumun ele alınacağı değerlendiriliyor.
Ankara - Washington hattında gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Donald Trump zirvesine çevrildi.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
A Haber muhabiri Şener Çetin, Hafta Sonu Haber Ajansı programında Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çetin, Başkan Erdoğan'ın cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalarda, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin mitingine dikkat çektiğini ve "Filistin yalnız değil" mesajı verdiğini hatırlattı.
Erdoğan'ın bu kapsamda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu aktaran Çetin, açıklamaların en dikkat çekici bölümünün Trump ile yapılacak görüşme olduğunu vurguladı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE
Çetin'in aktardığına göre, görüşmede ele alınacak başlıkların başında Rusya-Ukrayna savaşı geliyor. Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü temaslara işaret ederek Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdürdüğünü dile getirdiği belirtildi.
GAZZE VE FİLİSTİN VURGUSU
Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesinin Gazze ve Filistin olacağı ifade edildi. Gazze'de yaşanan insani kriz, siyonist İsrail'in saldırıları ve yardım engellerinin masaya yatırılmasının beklendiği, Başkan Erdoğan'ın Trump'a bu konuda uluslararası baskının artırılması gerektiğini ileteceği kaydedildi.
VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK
Telefon görüşmesinde Venezuela'daki son gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. ABD-Türkiye ilişkilerinin, bölgesel krizler bağlamında önemine dikkat çeken Çetin, Ankara'nın güçlü diplomasiyle bölgesel dengelerin korunmasını hedeflediğini ve mazlumların yanında durma politikasını sürdürdüğünü ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk cuma namazının ardından Trump'la görüşeceğini işaret etmişti.
Erdoğan, cuma namazı çıkışında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine, sürece dair temasların sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile gerek (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya dışişleri bakanım (Hakan Fidan) katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."