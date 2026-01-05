Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek! Ukrayna, Gazze, Venezuela... Gündem yoğun!







Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk cuma namazının ardından Trump'la görüşeceğini işaret etmişti.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine, sürece dair temasların sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile gerek (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya dışişleri bakanım (Hakan Fidan) katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."