Nicolas Maduro’nun mahkemeye sevki Hollywood’u aratmadı!

ABD'NİN MADURO OPERASYONU

ABD ile Venezuela arasındaki restleşme 3 Ocak gecesi şok bir operasyona dönüştü.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında art arda patlamalar meydana geldi. Gelişmelerin ardından Venezuela yönetimi, ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını belirterek saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini belirterek Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Devam eden süreçte ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bondi, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirdi.

Venezuela yönetimi, yaşananlar üzerine ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıları eleştiren açıklamalar yaparken, bazı ülkeler ise tutumlarıyla ABD'ye destek vermişti.