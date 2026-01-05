Nicolas Maduro’nun mahkemeye sevki Hollywood’u aratmadı!
Ülkesinden kaçırılarak ABD’ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, New York’ta tutuldukları gözaltı merkezinden helikopterle çıkarılarak Manhattan’daki federal adliyeye sevk ediliyor. Maduro çiftinin, Türkiye saatiyle 20.00’de ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, tutuldukları gözaltı merkezinden çıkarılarak Manhattan'daki federal adliyeye sevk edildi. Maduro ve eşi Flores'in bugün TSİ 20.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Maduro'nun sevk süreci adeta bir şova dönüştürülürken, yaşananlar Hollywood filmlerini aratmadı.
Takvim.com.tr yaşananları dakik dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ABD İŞİ ŞOVA DÖKTÜ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta kentin simge yapılarının önünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Maduro'yu taşıyan helikopterin, Özgürlük Heykeli önünden geçtiği görüldü. Ardından ABD kolluk kuvvetlerinin kontrolünde iskeleye götürülen Maduro'nun bulunduğu noktada, arka planda Staten Island Feribotu yer aldı.
Maduro'yu taşıyan aracın daha sonra Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan yönüne ilerlediği bildirildi.
Sevk sırasında New York'un simge noktalarının özellikle kadraja girmesi, sürecin güvenlik önlemlerinin ötesinde görsel bir gösteriye dönüştürüldüğü yorumlarına yol açtı.
MADURO MAHKEMEYE GÖTÜRÜLÜYOR
Yerel saatle 20.00’de mahkemeye çıkarılacak olan Maduro çifti güvenlik önlemleri altında helikopter ile mahkemeye sevk ediliyor.
ABD'NİN MADURO OPERASYONU
ABD ile Venezuela arasındaki restleşme 3 Ocak gecesi şok bir operasyona dönüştü.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında art arda patlamalar meydana geldi. Gelişmelerin ardından Venezuela yönetimi, ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını belirterek saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini belirterek Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
Devam eden süreçte ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bondi, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirdi.
Venezuela yönetimi, yaşananlar üzerine ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıları eleştiren açıklamalar yaparken, bazı ülkeler ise tutumlarıyla ABD'ye destek vermişti.