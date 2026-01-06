Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin'den Başkan Erdoğan'a "Maduro" tehdidi ve 'CIA hücreleri' itirafı: "Beştepe'yi basmak kolay"
Dünya Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının etkilerini konuşurken FETÖ temaslı CIA'ci Michael Rubin sahneye sürüldü. Başkan Erdoğan'ı "Akıbetin Maduro gibi olur" sözleriyle tehdit etmeye kalkan CIA ajanı, ABD'deki şaibeli Maduro davası üzerinden Türkiye'ye 'DEAŞ' ve 'uyuşturucu' iftirası atmaya yeltendi. "Erdoğan çok endişelenmeli" ifadelerini kullanan Rubin, Venezuela'da olduğu gibi Türkiye'deki CIA hücrelerinin Başkan Erdoğan'ı adım adım takip ettiğini öne sürdü. "ABD Özel Kuvvetlerinin Beştepe'yi basması kolay" şeklinde histerik cümleler sarf etti. Zaman ayarlı bu provokasyonun tetikçisinin Rubin olduğu görülürken azmettiricisinin derin Amerika ve İsrail olduğu değerlendiriliyor.
Dünya yeni bir düzen arayışının sancısını çekiyor. Giderek daha da zorlaşan küresel atmosferde her yeni günde yeni kriz ve çatışmalar patlak veriyor.
"İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir küresel düzen" tartışmaları hiç olmadığı kadar yükses sesle dile getiriliyor.
2003'TE IRAK, 2026'DA VENEZUELA... COĞRAFYA FARKLI AMAÇ AYNI!
2003'te "nükleer silah bahanesiyle" Irak'ın işgaline giden sürecin bir benzeri 2026'da "uyuşturucu" bahanesiyle Venezuela'da tekrarlanıyor. Venezule lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Özel Kuvvetleri Delta Force tarafından düzenlenen baskınla haydutça kaçırıldı. Maduro, bir devlet başkanının yaşayabileceği en aşağılayıcı dayatmalarla hakim karşısına çıkarıldı. Kelepçeyle New York'ta oradan oraya sürüklendi. Mahkemede "Ben bir devlet başkanıyım. Suçlu değilim, savaş esiriyim" diyerek kendini savundu.
ANKARA VE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET DURUŞ
Maduro'nun başına gelenlere karşın Avrupa ve Batı ülkelerinden çatlak ve muğlak sesler yükselirken Türkiye "Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır" diyerek net bir duruş sergiledi.
ABD Başkanı Trump'la görüşen Başkan Erdoğan da "Venezuela ile ilgili hassasiyetlerimizi ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir." dedi.
FETÖ, CIA, RUM, İSRAİL LOBİSİ DEVREDE... "MADURO'DAN SONRA SIRA ERDOĞAN'DA"
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunun ardından FETÖ, CIA, Yunan, Rum ve İsrail odaklı birtakım çevreler Başkan Erdoğan'ı hedefe koydu. "Maduro'dan sonra sıra Erdoğan'da" paylaşımları yapıldı.
Tartışmalar sürerken CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanı Michael Rubin sahneye sürüldü.
CIA AJANI RUBIN'DEN KÜSTAH TEHDİT VE İFTİRA
"Maduro'nun geçmişi Erdoğan'ın geleceği mi?" başlıklı küstah bir yazı kaleme alan Rubin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok endişelenmeli" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve aile üyelerine "DEAŞ" iftirası atacak kadar kontrolü kaybeden CIA ajanı alenen İsrail ve MOSSAD'ın tetikçiliğini soyundu.
Rubin, "Hem Erdoğan hem de Maduro, Hamas ve Hizbullah da dahil olmak üzere devrimci ve terörist grupları desteklemiş, hatta kucaklamışlardır. Erdoğan'ın aile üyeleri, IŞİD ile petrol ve ticaretten kazanç sağladılar" sözleriyle iftirasını sürdürdü.
"ERDOĞAN TRUMP SAYESİNDE CİNAYETTEN PAÇAYI SIYIRABİLİR"
"Erdoğan Trump ile olan yakın kişisel bağları sayesinde cinayetten bile paçayı sıyırabilir" ifadelerini kullanan Rubin şöyle konuştu:
Trump görevden ayrıldığında Beyaz Saray ile olan yakın bağları muhtemelen paramparça olacaktır.
Gerçekten de Erdoğan, bir zamanlar Washington ile yakın bağlara güvenen diğer liderleri düşünmelidir.
Reagan'ın Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i Orta Doğu'da ılımlılığın bir simgesi olarak göstermesinden on yıldan kısa bir süre sonra, Bush onunla savaşa girmişti.
'CIA'SAL YALANIN BÖYLESİ: MADURO'NUN EŞİ TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU PARASI AKLADI
Rubin, Maduro'nun yargılama süreci üzerinden Türkiye karşıtı bir kara propaganda yürütmeye kalktı.
ABD'nin "uyuşturucu" gerekçesiyle kaçırdığı Maduro için "Eşinin Türkiye'de uyuşturucu parası akladığı iddia ediliyor ve Maduro'nun yakında başlayacak davası bunu ortaya çıkarabilir" iftirası attı.
Başkan Erdoğan'a, Maduro'ya uygulanan muamelenin aynısının uygulanmasını istedi.
İDDİA MI İTİRAF MI? "CIA HÜCRELERİ TÜRKİYE'DE ERDOĞAN'I TAKİP EDİYOR"
"ABD siyasi yelpazesinin her kesiminden Kongre üyeleri Erdoğan'dan nefret ediyor" diyen CIA ajanı Rubin, Türkiye'deki CIA hücrelerinin Başkan Erdoğan'ı adım adım takip ettiğini öne sürdü.
Rubin şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan uzun zamandır ABD başkanlarının gözüne girmekte başarılıydı, ancak şansı yakında sona erebilir. Düşünmesi gereken soru, gelecekteki bir ABD başkanının Erdoğan'a karşı Maduro benzeri bir operasyon emri vermesinin mümkün olup olmadığıdır.
Tıpkı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Maduro'nun yerini takip etmek için Caracas'a hücreler yerleştirmesi gibi, muhtemelen Türkiye'de de benzer bir şey yapmıştır. Erdoğan'ın hareketleri Türkler için gizli olabilir, ancak Amerikalılar için değil.
REZİL SÖZLER: ABD ÖZEL KUVVETLERİNİN BEŞTEPE'Yİ BASMASI KOLAY
ABD'nin Maduro'yu uykusundan alıp kaçırmasıyla övünen Michael Rubin, Beştepe'nin ABD Özel Kuvvetlerince basılabileceğini savundu. PKK ve SDG'yi "Kürt çiftçiler" diyerek aklamaya kalktı.
Provokatif sözlerini şöyle sürdürdü:
Erdoğan'ın saraylarının büyüklüğü ve göreceli izolasyonu, ani bir baskın yapmayı nispeten kolaylaştırıyor.
Erdoğan, etrafını sadık adamlarla çevrelemek için orduyu tasfiye ederken, bu durum Türk ordusunun kendi yetkinliğinin azalması pahasına gerçekleşti.
Silahsız Kürt çiftçileri bombalamak başka bir şey, ABD Özel Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmek başka bir şey.
BAŞKAN ERDOĞAN'A "AKIBETİN MADURO GİBİ OLUR" TEHDİDİ
Maduro'nun New York'ta kelepçeyle turlatılmasını örnek verip Başkan Erdoğan'a "Akıbetin Maduro gibi olur" deme cürreti gösteren Rubin, "Bugün Erdoğan'ı New York Güney Bölgesi'ne teslim etme operasyonunu düşünmek uzak ihtimal gibi görünse de, Erdoğan Maduro'nun kaderinden muaf olduğuna inanırsa son bir kumar oynayabilir. Elleri arkadan kelepçelenip, duyusal yoksunluk gözlükleri ve kulaklıklar başına takıldığı anda, bir zamanlar taptığı tüm dostlarının yok olacağını fark edebilir" şeklinde konuştu.
DERİN AMERİKA VE İSRAİL DESTEKLİ 'CIA'SAL PROVOKASYON
Maduro'nun kaçırılması ve ABD'deki şaibeli Maduro davası üzerinden Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalkan Michael Rubin'in zaman ayarlı sahaya sürülmesi CIA'sal bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.
Derin Amerika ve İsrail'in yönlendirmesiyle Türkiye düşmanlığı küresel çapta körüklenmeye çalışıyor. Rubin de bu kirli oyunun saha elemanlarından biri olarak öne çıkıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik, CIA iltisaklı tehditlere sert yanıt verdi.
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir" dedi.
TAKVİM MANŞET MANŞET YAZDI
