Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin'den Başkan Erdoğan'a "Maduro" tehdidi ve 'CIA hücreleri' itirafı: "Beştepe'yi basmak kolay"

Dünya yeni bir düzen arayışının sancısını çekiyor. Giderek daha da zorlaşan küresel atmosferde her yeni günde yeni kriz ve çatışmalar patlak veriyor. "İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir küresel düzen" tartışmaları hiç olmadığı kadar yükses sesle dile getiriliyor. 2003'TE IRAK, 2026'DA VENEZUELA... COĞRAFYA FARKLI AMAÇ AYNI! 2003'te "nükleer silah bahanesiyle" Irak'ın işgaline giden sürecin bir benzeri 2026'da "uyuşturucu" bahanesiyle Venezuela'da tekrarlanıyor. Venezule lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Özel Kuvvetleri Delta Force tarafından düzenlenen baskınla haydutça kaçırıldı. Maduro, bir devlet başkanının yaşayabileceği en aşağılayıcı dayatmalarla hakim karşısına çıkarıldı. Kelepçeyle New York'ta oradan oraya sürüklendi. Mahkemede "Ben bir devlet başkanıyım. Suçlu değilim, savaş esiriyim" diyerek kendini savundu.

ANKARA VE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET DURUŞ Maduro 'nun başına gelenlere karşın Avrupa ve Batı ülkelerinden çatlak ve muğlak sesler yükselirken Türkiye "Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır" diyerek net bir duruş sergiledi. ABD Başkanı Trump'la görüşen Başkan Erdoğan da "Venezuela ile ilgili hassasiyetlerimizi ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir." dedi.





FETÖ, CIA, RUM, İSRAİL LOBİSİ DEVREDE... "MADURO'DAN SONRA SIRA ERDOĞAN'DA"



ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunun ardından FETÖ, CIA, Yunan, Rum ve İsrail odaklı birtakım çevreler Başkan Erdoğan'ı hedefe koydu. "Maduro'dan sonra sıra Erdoğan'da" paylaşımları yapıldı.



Tartışmalar sürerken CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanı Michael Rubin sahneye sürüldü.









CIA AJANI RUBIN'DEN KÜSTAH TEHDİT VE İFTİRA



"Maduro'nun geçmişi Erdoğan'ın geleceği mi?" başlıklı küstah bir yazı kaleme alan Rubin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok endişelenmeli" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve aile üyelerine "DEAŞ" iftirası atacak kadar kontrolü kaybeden CIA ajanı alenen İsrail ve MOSSAD'ın tetikçiliğini soyundu.



Rubin, "Hem Erdoğan hem de Maduro, Hamas ve Hizbullah da dahil olmak üzere devrimci ve terörist grupları desteklemiş, hatta kucaklamışlardır. Erdoğan'ın aile üyeleri, IŞİD ile petrol ve ticaretten kazanç sağladılar" sözleriyle iftirasını sürdürdü.