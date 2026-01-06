MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: Ya mutabakatla ya zorla! | "Maduro" çıkışı: ABD'nin yaptığı haydutluktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Karayip Korsanları filmi gerçek oldu. ABD'nin yaptığı haydutluktur." dedi. Terörsüz Türkiye'nin elbet gerçekleşeceğini belirten Bahçeli, İsrail'in güdümünde hareket eden SDG'ye uyararak, "Ya mutabakatla ya zorla" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum.
Hedefimiz süper güç Türkiye'yi inşa olmalıdır. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye'ye gebedir. Zirveler kartalsız coğrafyalar bozkurtsuz gönüller kızıl elmasız olmaz diyerek yürüyeceğiz yükseleceğiz el hak muzafferliğin mührünü bu yüzyılın alnına vuracağız.
Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başarmayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olmayacaktır.
Cıcır böceği gibi ötenler kelebeğin ömrüne özeneneler daha ötesi sürünerek yaşamayı meslek edinenler. Gafil ve garabet yuvaları huzur ve kardeşlik muhalifi serseri tabiatlılar. Sizler uyumaya devam edebilirsiniz. Ama biz asla uyumayacağız devamlı uyanık ve zinde kalacağız.
ABD'YE MADURO TEPKİSİ: HAYDUTLUKTUR
Esasen uluslararası hukuk uzun zamandır çöp tenekesinin dibindedir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları Filmi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş. Film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kurulmuştur. Öncelikle seçimle göreve gelmiş Venezuelan'nın Başkanı Maduro'ya karşı yapılmış saldırıyı kınamıyor lanetliyorum.
Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir. Donald Trump'ın amacı enerji ve madenlere çökmektir.
Venezuela örneği ne ilktir ne de son olacaktır. Ancak bir devlet başkanının, ülkesinin başkentinde istihbarat sızmasıyla başlayan kombine bir saldırı planlamasıyla; gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklenerek alınması, hukukun ilk kez bu denli ayaklar altına alındığı bir vakadır. Bu olacak şey değildir. Bu sineye çekilecek bir durum değildir.
Dijital çağın yeni tür meşguliyet taktiğiyle insan kaçırılmış, uluslararası literatürdeki tarifiyle zorla lider transferi yapılmıştır. Tarihte barbar kavimler Roma'yı nasıl istila etmişse, aynısı 2 Ocak'ı 3 Ocak'a bağlayan gece yarısı Karakas'ta sahnelenmiştir.
Bu müfrit ve mütehakkim tablonun, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir. 3 Ocak 2026 tarihinin akşam saatlerinde bir televizyon kanalına gönderdiğim mesajda vurguladığım üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da yapmış olduğu askerî müdahale ile Devlet Başkanı Maduro'yu iktidardan haksız ve hukuksuz şekilde uzaklaştırma girişimi bilinen ve tanıdık bir komplodur.
15 TEMMUZ BENZETMESİ
Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle; bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.
15 Temmuz'da casus ve vahşi bir örgütü maşa olarak kullanıp üzerimize salan Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.
Venezuela örneği bize aynı zamanda iç cephenin hayatiyeti hakkında ibretlik ipuçları vermiştir. Direkt teslimiyet olmadan devlet ricalinde siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte yatağından almak hiçbir masum gücün yapabileceği bir şey değildir. Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz?
SDG'YE UYARI: YA MUTABAKATLA YA ZORLA!
Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı tesis edilmelidir. Hiç kimse itiyle çakalıyla etrafımızda dolaşmasın.