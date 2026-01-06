MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: Ya mutabakatla ya zorla! | "Maduro" çıkışı: ABD'nin yaptığı haydutluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum.

Hedefimiz süper güç Türkiye'yi inşa olmalıdır. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye'ye gebedir. Zirveler kartalsız coğrafyalar bozkurtsuz gönüller kızıl elmasız olmaz diyerek yürüyeceğiz yükseleceğiz el hak muzafferliğin mührünü bu yüzyılın alnına vuracağız.

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başarmayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olmayacaktır.

Cıcır böceği gibi ötenler kelebeğin ömrüne özeneneler daha ötesi sürünerek yaşamayı meslek edinenler. Gafil ve garabet yuvaları huzur ve kardeşlik muhalifi serseri tabiatlılar. Sizler uyumaya devam edebilirsiniz. Ama biz asla uyumayacağız devamlı uyanık ve zinde kalacağız.