Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi: Saçında kokain çıktı!
Uyuşturucu soruşturmasına kapsamında cep telefonuna el konulan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından Timur Savcı'nın saçından alınan örneklerde "kokain" kullandığı tespit edildi.
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra, cep telefonuna el konulan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından Timur Savcı'nın Adli Tıp Kurumu sonuçları çıktı.
SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Savcı'nın saçından alınan örneklerde "kokain" kullandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Savcı'nın, sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları ortaya çıkmış, Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlenmişti.
"BİRLİKTE DENERİZ"
Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı.
'THC'Mİ UNUTMA'
Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edildi. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlendi. Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlendi.