Erden Timur'a şikayete giden mağdurlara mafya tehdidi

NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un adının, "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada geçtiği ileri sürüldü. Erden Timur adliyeye sevk edildi

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre 5 Ocak 2026 tarihli dosyada, NEF projeleri üzerinden "daire ve işyeri satışı vaadiyle kapora ve para alındığı", buna rağmen mülkiyet devirlerinin yapılmadığı iddiasıyla çok sayıda mağdurun şikâyetçi olduğu belirtildi. İddiaya göre mağdurlar, NEF yöneticisi Burak Tulum'u şikâyet ettikleri bir e-postayı Erden Timur'un kişisel e-posta adresine gönderdi.

Tutuklu Erden Timur ŞAHİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ Bu e-postanın ekran görüntüsünün yalnızca 3 dakika sonra "Şahinler Suç Örgütü" yöneticisi olduğu öne sürülen Hasan Akdeniz tarafından mağdurlara WhatsApp üzerinden iletilmesi dikkat çekti. Mağdurlar, bu durumun ardından tehdit edildiklerini iddia etti. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 59 sanığın yargılandığı dosyada, NEF Holding'e ait dairelerin soruşturmada kritik rol oynadığı kaydedildi. Dosyada, Burak Tulum ve kendisini NEF'te yetkili gibi tanıttığı iddia edilen Salih Yiğiner'in, mağdurlarla güven ilişkisi kurulmasında rol oynadığı öne sürüldü.