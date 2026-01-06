Erden Timur'a şikayete giden mağdurlara mafya tehdidi
Mağdurlar, yaşadıklarını NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a e-posta ile bildirdiklerini, mesajdan sadece dakikalar sonra ise suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edildiklerini savundu.
NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un adının, "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada geçtiği ileri sürüldü.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre 5 Ocak 2026 tarihli dosyada, NEF projeleri üzerinden "daire ve işyeri satışı vaadiyle kapora ve para alındığı", buna rağmen mülkiyet devirlerinin yapılmadığı iddiasıyla çok sayıda mağdurun şikâyetçi olduğu belirtildi. İddiaya göre mağdurlar, NEF yöneticisi Burak Tulum'u şikâyet ettikleri bir e-postayı Erden Timur'un kişisel e-posta adresine gönderdi.
ŞAHİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ
Bu e-postanın ekran görüntüsünün yalnızca 3 dakika sonra "Şahinler Suç Örgütü" yöneticisi olduğu öne sürülen Hasan Akdeniz tarafından mağdurlara WhatsApp üzerinden iletilmesi dikkat çekti. Mağdurlar, bu durumun ardından tehdit edildiklerini iddia etti. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 59 sanığın yargılandığı dosyada, NEF Holding'e ait dairelerin soruşturmada kritik rol oynadığı kaydedildi. Dosyada, Burak Tulum ve kendisini NEF'te yetkili gibi tanıttığı iddia edilen Salih Yiğiner'in, mağdurlarla güven ilişkisi kurulmasında rol oynadığı öne sürüldü.
Mağdurlardan Cemal Özdem ve Mehmet Ali Sarıkaya, Erden Timur'la Levent'teki ofiste görüştüklerini, ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Özdem, 300 bin lira depozitonun iade edilmediğini, bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve savcılığa başvurduğunu söyledi. Dosyada ayrıca oto galerici Şefik Yalvaç'ın, bir AVM işyeri için parça parça 1 milyon 200 bin dolar ödediği iddiası yer aldı. Savcılık, mağdur beyanları ve yazışmalar birlikte değerlendirildiğinde, NEF'in olaylardan haberdar olmamasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu belirterek, şirket yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.