Kadıköy’de büyük vurgun! Ünlülerle iş yapan lüks galerinin sahibi 10 milyar TL ile Bulgaristan’a kaçtı

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

İstanbul Kadıköy 'e bağlı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisi S Class Oto'nun bir süredir boş olması dikkat çekiyordu. İddialara göre, işletme, müşterilerine ve yatırımcılarına "vurgun" yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdi. İddialara göre sahibi Şahin Çolak 10 milyar TL'nin üzerinde bir parayla Bulgaristan 'a kaçtı.

ÜNLÜLER PANİKTE Çolak'ın 25 Aralık'ta yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili şikayetlerde gelince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet ekipleri, oto galeriye operasyon gerçekleştirerek, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı. Araçlar tek tek kontrol edilerek kayıt altına alındı. Çalışmalar sonucu bazı otomobiller sahiplerine teslim edilirken, diğerleri bazıları da yediemin otoparkına götürüldü.

Fotoğraf (DHA)

Çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma çok yönlü sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre içlerinde iş adamları, sanatçılar ve futbolcuların da olduğu birçok kişi galeriye para ödemiş ancak işyeri kepenkleri kapatınca kimse araçlarını alamamıştı. Araçlarını satılması için galeriye verenler de mağdur olmuş, ne paralarını ne de araçlarını alamamışlardı.