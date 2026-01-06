Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye geliyor
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu kapsamda Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Başkan Erdoğan ve İbrahim'in ikili görüşmesinde başta Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i ağırlayacak.
İbrahim, Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Enver İbrahim'in katılımıyla Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenecek.
Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülüyor.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir. Gazze'deki son durum kapsamlıca masaya yatırılacak.