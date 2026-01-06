Gençlere büyük destek paketi: Başkan Erdoğan açıkladı: 445 milyar liralık kaynağı bu programa tahsis edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gençliğin üretim çağı güç programı vesilesi ile sizlerle beraber olmanın özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kardeşlerim konuşmama hemen başında bir hakikati ifade etmek isterim. Bazı değerler vardır ki takvim yaprakları hangi tarihi gösterirse göstersin, zamanın ruhu ne olursa olsun bazı değerler vardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ʺGenç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programıʺna katıldı (Fotoğraf: AA) Bilimden sanata kadar bunları olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Bu değerlerden biridir kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyetimizde emek yalnızca başarı getirmez. Merhum Akif bu hakikati bakınız nasıl anlatmış: Çalışmak! .. Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mev'ûd olan rahmet, Nasıl hâsir kalır tevfîki hakkettim diyen millet?

Yani başarıya da Allah'ın izniyle ulaşılır. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüz de işte bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen bir başka ifadesidir. Kıymetli kardeşlerim sevgili gençler milletin emanetini devraldığımız günden beri bilhassa emeği hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettik. Diğer pek çok alanda olduğu gibi işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, ihracatçısına kimseyi mağdur etmedik. Üretim, yatırım ve ihracat olmak üzere taşıyıcı sütunlar üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrar azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle ekonomik kalkınmayı sosyal Kalkınma ile birlikte sürdürdük. Sistemi bir bütün olarak ele aldık. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı her bir faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken gençlerimizi doğrudan dahil eden metotları ile teşvik ve destek paketlerini de devreye soktuk. MUHALEFET GENÇLİĞE SOKAĞI ADRES GÖSTERİYOR

Bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler ülkenin gençlerine adres gösterirken, boğazlarına kadar baktıkları rüşvet yolsuzluk çamurundan duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak çalışanlara rağmen biz gençlerimizi tutuyor destek oluyoruz. Hükümet olarak elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz. Çünkü bizim derdimiz var bu ülke ile ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz.