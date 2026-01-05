F.Bahçe Beşiktaş’ın 13 maçlık galibiyet serisine son verdi! Küfürlü tezahürat nedeniyle oyun 15 dakika durdu

Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ın 13 maçlık galibiyet serisine son verdi. 3. periyoda kadar başa baş geçen mücadelede Sarı-Lacivertliler deplasmandan 101-87'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Beşiktaş özellikle başlangıç bölümünde taraftarını da arkasına alarak daha etkili göründü. 18-12 öne geçen Kartal daha sonra oyundaki üstünlüğünü rakibine kaptırsa da ilk periyodu 24-23 önde bitirdi. 2. periyot dengeli geçerken devreyi konuk Fenerbahçe 48-47 önde tamamladı. 3. periyotta Beşiktaş 52-50'lik üstünlük yakaladıktan sonra salonda Kanarya'nın şovu başladı. Arka arkaya bulduğu sayılarla farkı artıran Fenerbahçe 3. periyodu 82-62'lik skorla önde kapatmayı başardı. Son periyotta direnci kırılan Beşiktaş 15 dakika duran oyunda farkı kapatmayı başaramayınca Sarı-Lacivertliler salondan 101-87 galip ayrılan taraf oldu.

2.DEVREDE ÇÖZDÜK

F.Bahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, "Savunmada ve hücumda zorlandığımız anlar oldu ama ikinci yarıda işi çözerek kazanmayı başardık" diye konuştu.

GURUR DUYUYORUM

Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic "3. çeyrekte işler değişti. Yenilgiye rağmen oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

KÜFÜR NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Beşiktaş-F.Bahçe maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Tribünlerin küfürlü tezahüratları nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Ardından hakemler gerekli güvenliğin sağlanması için soyunma odasında bekledi. 15 dakikalık aranın ardından parkeye gelen hakemler karşılaşmanın devamına karar verdi.