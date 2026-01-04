SON DAKİKA
Fenerbahçe bombayı patlattı! Anthony Musaba için 5.75 milyon euro ödendi

F.Bahçe, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu, “Burada olmak mükemmel his” dedi

Giriş Tarihi :04 Ocak 2026
Kanarya Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Antony Musaba dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Testlerinde herhangi bir problem görülmeyen Hollandalı kanat oyuncusu, daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra'ya geçti. Sarı-Lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi.... Kanarya, Anthony Musaba'nın lisansının çıkarıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

