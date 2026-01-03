Musaba imzayı attı! Talisca uzatıyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı yıldıza yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Samsunspor, tecrübeli oyuncuyu sezon başında İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'den 1 milyon euroya transfer etmişti. Musaba'nın transferini özellikle Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco çok istiyordu.



DURAN'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

Kolombiyalı golcü Jhon Duran sezonun ilk yarısında sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Bu performans aynı zamanda Kolombiya Milli Takımı'na dönüşü için de bir yeşil ışık anlamına geliyor. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo'nun Duran'ın milli takıma geri dönüşüne sıcak baktığı belirtildi. Arjantinli teknik direktör, performansının bu şekilde devam etmesi durumunda Jhon Duran'a Dünya Kupası'nda şans verecek.

Fenerbahçe'den flaş atak... Sarı-Lacivertliler, son maçlardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Anderson Talisca için harekete geçti. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için ile Brezilyalı yıldız ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya teklifini iletti. Talisca'nın maaşında indirime gideceği ve teklifi kabul edeceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli forma altında 25 karşılaşmada boy gösterdi. 14 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Talisca'nın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu da gelen haberler arasında.

OĞUZ AYDIN CSKA YOLUNDA

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. CSKA Moskova, Oğuz'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Rus ekibinin 650 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği, kontratta ise 6 milyon euroluk satın alma opsiyonun bulunduğu öğrenildi. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor. Sarı- Lacivertliler ile her konuda el sıkışan Rus temsilcisi Oğuz'un kararını bekliyor.

Opsiyonun devreye girmesi için Oğuz'un Rus ekibinde lig ve kupa dahil 6 maçta en az 55 dakika oynaması ya da CSKA'nın ligi kazanması durumunda maçların en az yüzde 50'sinde bir devre süre alması gerekiyor.