CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Nottingham Forest'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, İstanbul'da 3-0 yenildiği rakibini İngiltere'de en az 4 farklı mağlup ederek bir mucizeye imza atmak amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Nottingham Forest deplasmanında mücadele ediyor.
  • Sarı-lacivertli takım, ilk maçı 3-0 kaybettiği için tur atlamak için 4 farklı galibiyet almak zorunda.
  • Fenerbahçe, Fred Rodrigues ve Jayden Oosterwolde'nin cezalı, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları nedeniyle 7 eksikle sahaya çıkıyor.
  • Maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor.
  • Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkıyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 103 maçta 49 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a konuk oluyor.

NOTTINGHAM FOREST:

FENERBAHÇE:Tarık, Brown, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert, Kante, İsmail, Oğuz, Nene, Cherif, Kerem

Mücadelede düdüğü İtalyan hakem Maurizio Mariani çalıyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olurken, VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi görev yapıyor.

Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamıyor. Fred Rodrigues ile sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ceza nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de kadroda yer alamıyor. Kaleci Mert Günok ile Anthony Musaba ise statü gereği maçta forma giyemiyor.

Fenerbahçe'nin son 16'ya kalabilmesi için deplasmandaki rövanşı 4 farklı kazanması gerekiyor. İlk maçı 3-0 kazanan Nottingham Forest, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ya da 2 farklı yenilgilerde de turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertlilerin 3 farklı galibiyet alması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek; uzatmalarda denge bozulmazsa turu seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 299 karşılaşmada 117 galibiyet ve 117 yenilgi yaşarken, 65 müsabakada rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe bu süreçte 407 gol atarken, kalesinde 422 gol gördü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip bu kulvarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi aldı; 146 gol atıp 106 gol yedi. UEFA Kupası adıyla oynanan dönemde ise 157 maçta 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 49 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 218 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 197 gole engel olamadı.

