Fenerbahçe Milan’ın Fransız yıldızı için harekete geçti! Yeni rotası Fofana

Kanarya, 26 yaşındaki Youssouf Fofana’nın menajeri ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Fenerbahçe yönetimi, transferin maliyeti için araştırma yapıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2026
Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı takviye için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, orta saha transferi için gündemine birçok yıldız futbolcuyu alırken son olarak Milan'ın yıldızına kancayı attı. Fenerbahçe, İtalyan ekibinin Fransız orta sahası Youssouf Fofana için harekete geçti. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Fenerbahçe, transferin maliyeti için araştırma yapıyor. Maliyet hesabı yapıldıktan sonra transfer için resmi görüşmeler başlayacak. 2024 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Fofana'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 6 ve 8 numaranın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcuya Domenico Tedesco'nun da onay verdiği belirtildi. Bu sezon 16 maçta boy gösteren Fofana, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 25 kez şans bulan yıldız oyuncu, 3 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu için şimdiye kadar 41 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.

KIM MIN JAE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ!

Fenerbahçe, stoper bölgesine de takviye yapmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min Jae'yi yeniden gündemine aldı. Yönetim, başarılı oyuncu için hamle yaptı ama başarısız oldu. Kim Min Jae, Fenerbahçe dahil birçok kulüpten ilgi görmesine rağmen Bayern Münih'te kalmaya karar verdi. Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta görev aldı. 1 kez asist yapmayı başardı.

