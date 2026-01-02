PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray 6 numara transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor: Ugarte cepte hedef daha iyisi

Manchester United’ın gözden çıkardığı Uruguaylı yıldızın kiralık transferinde önemli mesafe kat eden yönetim, listenin daha üst sıralarındaki isimlerle teması kesmedi. Ederson, Raphael Onyedika ve Ruben Neves konusunda olumlu bir durum yaşanmazsa Ugarte bitirilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2026
Galatasaray 6 numara transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor: Ugarte cepte hedef daha iyisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği 6 numara transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi adım adım hedefe ilerliyor... Sarı-Kırmızılılar, Manchester United formasını giyen Manuel Ugarte konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumda. TORREIRA FAKTÖRÜ!
Yönetimin imza attırmaya en çok yaklaştığı ismin Uruguaylı yıldız olduğu ancak listedeki diğer isimlerle görüşmeler netleşmeden transferin bitirilmeyeceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ugarte, milli takımdan arkadaşları olan Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın olumlu referansları sonrası Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.

PLANLARDA YER ALMIYOR

Manchester United'ın da ikinci yarı planlarında yer almayan yıldız futbolcunun kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesi olası duruyor. Ancak Okan Buruk'un verdiği listede daha üst sıralarda yer alan Ruben Neves, Raphael Onyedika ve Ederson'la alakalı görüşmeler devam ettiği için Ugarte ile ilgili adımlar biraz daha ağır atılıyor.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Eğer diğer isimlerle alakalı olumlu bir durum yaşanmazsa, Ugarte'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 13 maçta forma giydi.


RASPADORI'YE İKİNCİ KANCA

İsmi yine Galatasaray'la anılan Giacomo Raspadori'nin talipleri artıyor. İtalyan basınına göre Roma'nın ardından Milan da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Raspadori'yi kadrosuna katan Atletico Madrid'in ayrılığa sıcak baktığı ve iki İtalyan kulübüyle pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Raspadori, Okan Buruk'un en çok beğendiği futbolculardan biri olarak biliniyor.

143 MİLYON EURO ÖDENDİ!

Ugarte bugüne kadar kulüplerin kasasından önemli rakamların çıkmasını sağladı. Manchester United, PSG, Sporting ve Famaliçao'nun ödediği toplam bonservis bedeli 143 milyon Euro oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
Ankara’da savaş diplomasisi: Kalın ile Umerov görüştü
Bilal Erdoğan’dan Galata’da Gazze mesajı: Mücadele devam edecek | Batı’nın düştüğü nokta zillettir
Sudan lideri Burhan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür
Elindeki morlukların sebebi 25 yıllık alışkanlığıymış! Donald Trump ilk kez açıkladı
İstanbul’da kar fırtınası: Yollar beyaza büründü!
En düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL’ye mi yükselecek? Milyonların gözü 5 Ocak’ta: İşte yeni senaryolar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Takvim’e konuştu: Gazze’nin hesabı mutlaka sorulacak | Terörsüz Türkiye’de yasal düzenleme ne aşamada?
Suriye’de isyan planı deşifre edildi: Esad’ın generalleri İsrail’den yardım istedi
Spor camiası Filistin için tek yürek! Tüm dünya duyacak
Mehmet Akif Ersoy’un partilediği mekanda ne dolaplar döndü? Kütüphane ve Bebek Otel kapatıldı! 13 şüpheli cep telefonu şifresini verdi
Ticaret Bakanı Bolat’tan CHP’nin İsrail ile ticaret yalanına sert tepki: İlk yasaklayan biz olduk!
Fenerbahçe’ye Süper Lig’den bir transfer daha! Musaba sonrası hedef o
CANLI | Artvin ve Van’da çığ! Zamanla yarış sürerken acı haber
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TAKVİM’e konuştu! İsrail ve SDG’ye net mesaj: Entegrasyon olacak, illegal gruplara müsaade etmeyiz
İsviçre Crans-Montana’da şiddetli patlama: En az 40 can kaybı 100 yaralı
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a yeni teklif
CHP’de yeniden mutlak butlan paniği! Parti karıştı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hareketlendi
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?