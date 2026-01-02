Galatasaray 6 numara transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor: Ugarte cepte hedef daha iyisi

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği 6 numara transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi adım adım hedefe ilerliyor... Sarı-Kırmızılılar, Manchester United formasını giyen Manuel Ugarte konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumda. TORREIRA FAKTÖRÜ!

Yönetimin imza attırmaya en çok yaklaştığı ismin Uruguaylı yıldız olduğu ancak listedeki diğer isimlerle görüşmeler netleşmeden transferin bitirilmeyeceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ugarte, milli takımdan arkadaşları olan Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın olumlu referansları sonrası Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.

PLANLARDA YER ALMIYOR

Manchester United'ın da ikinci yarı planlarında yer almayan yıldız futbolcunun kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesi olası duruyor. Ancak Okan Buruk'un verdiği listede daha üst sıralarda yer alan Ruben Neves, Raphael Onyedika ve Ederson'la alakalı görüşmeler devam ettiği için Ugarte ile ilgili adımlar biraz daha ağır atılıyor.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Eğer diğer isimlerle alakalı olumlu bir durum yaşanmazsa, Ugarte'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 13 maçta forma giydi.



RASPADORI'YE İKİNCİ KANCA

İsmi yine Galatasaray'la anılan Giacomo Raspadori'nin talipleri artıyor. İtalyan basınına göre Roma'nın ardından Milan da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Raspadori'yi kadrosuna katan Atletico Madrid'in ayrılığa sıcak baktığı ve iki İtalyan kulübüyle pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Raspadori, Okan Buruk'un en çok beğendiği futbolculardan biri olarak biliniyor.

143 MİLYON EURO ÖDENDİ!

Ugarte bugüne kadar kulüplerin kasasından önemli rakamların çıkmasını sağladı. Manchester United, PSG, Sporting ve Famaliçao'nun ödediği toplam bonservis bedeli 143 milyon Euro oldu.