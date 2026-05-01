Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın 2019'da, kaldığı hapishanedeki şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Epstein'ın Manhattan'daki hapishane hücresinde boynuna sarılı bir bez ile ölü bulunmasının ardından hücre arkadaşının bir not bulduğu iddia edildi.

New York Times'ın incelediği belgelere göre Epstein'ın hücre arkadaşının sakladığı not, federal bir savcı tarafından gizli tutuluyordu.

Epstein'ın ölümünden 18 gün önceki intihar girişiminden görüntüler

EPSTEIN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Artık kapalı olan Manhattan Cezaevi'ndeki güvenlik zaafiyetlerinin ortaya çıkması, pedofilin öldürüldüğüne dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.

HÜCRE ARKADAŞINI ŞİKAYET ETMİŞTİ

İntihar notunun ortaya çıkması, Epstein'ın ölümünü araştıran müfettişlerin önemli bir delilden mahdrum kaldığını gözler önüne seriyor. Bir gardiyanın belirttiğine göre Epstein hücre arkadaşının kendisini öldürmeye çalıştığını ve taciz ettiğini belirtmişti.

Epstein cinsel istismar ve insan ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken eski bir polis olan Tartaglione de dört kişiyi öldürmekten dolayı dört kez müebbet cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezaevi kayıtları Epstein'ın hücre arkadaşını suçlamasından bir hafta sonra geri adım atarak hiçbir sorun yaşamadıklarını söylediğini gösteriyor.

Tartaglione, Epstein hapishanenin farklı bir bölümüne nakledildikten sonra notu bir çizgi romanın içine sıkıştırılmış halde bulduğunu söyledi.