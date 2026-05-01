Tunceli'de 2020 yılında kaybolduğu iddia edilen üniversiteli Gülistan Doku dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan dosya ve raporlar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin de hastane kayıtlarına ilişkin incelemeyi tamamladığı öğrenildi. 6 yıl sonra yeniden raftan indirilen soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.
KRİTİK RAPOR SAVCILIĞA ULAŞTI
Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın seyrini etkileyebilecek kritik raporlar savcılığa ulaştı.
Tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in vali olduğu dönemde, kentte görev yapan ve isimleri ifadeler ile tutanaklarda geçen emniyet ve valilik personelinin ihmali bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye başmüfettişleri ile polis başmüfettişleri görevlendirilmişti.
Müfettişlerin bu kapsamda yürüttüğü çalışmaları tamamladığı öğrenildi.
HASTANE KAYITLARI DA İNCELENDİ
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde silindiği tespit edilen kayıtlarla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından da müfettişler görevlendirildi.
Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin de çalışmasını tamamladığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından tamamlanan çalışmaların ardından hazırlanan dosya ve raporların Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.
6 YIL SONRA DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma yeni baştan ele alındı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz dosyayı raftan indirerek incelemeye başladı.
"JANDARMA DEDEKTİFLERİ"NDEN ÖZEL EKİP
Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, kamuoyunda "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu.
Özel ekip, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gününe ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntülerini ve PTS kayıtlarını topladı.
700 SAATLİK GÖRÜNTÜ SANİYE SANİYE İZLENDİ
Soruşturma kapsamında Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu ek 700 saatlik kamera kaydı dosyaya girdi.
Bu kayıtların, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS kamerası ile güvenlik kameralarına ait olduğu öğrenildi.
Görüntülerde, Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiği, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiği de ortaya çıktı.
Başsavcılık ve özel ekip, görüntüleri saniye saniye izleyerek Gülistan Doku'nun akıbetini araştırdı.
KAYIP DOSYASI "CİNAYET" SORUŞTURMASINA DÖNDÜ
Dosyaya bazı şüpheliler eklendi.
HTS ve PTS çalışmaları da genişletildi.
Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon süreci başlatıldı.
Kayıp dosyasından "cinayet" soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunduğu belirtilen Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında firari şüphelinin ailesi de dosyaya dahil edildi.
TUNCAY SONEL VE OĞLUNUN DA ARALARINDA OLDUĞU 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
ESKİ ERKEK ARKADAŞI VE AİLESİ DE TUTUKLANDI
Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer de dosya kapsamında tutuklandı.
Firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu da "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYGÜL DOKU'YA YÖNELİK EYLEMDEN TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında Ferhat Güven de Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle "Yağma" suçundan tutuklandı.
Güven, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
HASTANE KAYITLARI İDDİASI DOSYADA
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Tunceli Adliyesi'ne getirildi.
Özdemir, "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.
Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla "Delilleri yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUNCAY SONEL'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Sonel'in, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandığı öğrenildi.
Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.