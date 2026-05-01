6 YIL SONRA DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma yeni baştan ele alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz dosyayı raftan indirerek incelemeye başladı. "JANDARMA DEDEKTİFLERİ"NDEN ÖZEL EKİP Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, kamuoyunda "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Özel ekip, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gününe ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntülerini ve PTS kayıtlarını topladı.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ SANİYE SANİYE İZLENDİ Soruşturma kapsamında Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu ek 700 saatlik kamera kaydı dosyaya girdi. Bu kayıtların, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS kamerası ile güvenlik kameralarına ait olduğu öğrenildi. Görüntülerde, Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiği, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiği de ortaya çıktı. Başsavcılık ve özel ekip, görüntüleri saniye saniye izleyerek Gülistan Doku'nun akıbetini araştırdı.

KAYIP DOSYASI "CİNAYET" SORUŞTURMASINA DÖNDÜ Dosyaya bazı şüpheliler eklendi. HTS ve PTS çalışmaları da genişletildi. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon süreci başlatıldı. Kayıp dosyasından "cinayet" soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunduğu belirtilen Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma kapsamında firari şüphelinin ailesi de dosyaya dahil edildi.