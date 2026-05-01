Galatasaray'dan ezeli rakiplere transfer çalımı planı! 1 Fenerbahçe'ye 1 Beşiktaş'a

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da yeni sezonda transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek; Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi yıldız isimleri kadroya katmak istiyor. Özbek ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın görüştüğü Kim Min Jae ve Salih Özcan için de talimat verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ezeli rakiplere transfer çalımı planı! 1 Fenerbahçe'ye 1 Beşiktaş'a
  • Galatasaray yönetimi, takımın temel futbolcularını koruma kararı aldı ve Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen bu oyuncuları kolayca bırakmak istemiyor.
  • Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk serisini sürdürmeyi ve başarıyı beş yıla çıkarmayı hedefliyor.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi yıldızlarla temas kurdu.
  • Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kim Min-Jae ve Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.
  • Arsenal, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euro üstü bir teklif sunmayı planlıyor.

Galatasaray'da sezon sonuna yaklaşılırken transfer gündemi şekillenmeye başladı. Avrupa kulüplerinin radarında bulunan birçok oyuncuya teklif gelmesi beklenirken, sarı-kırmızılı yönetimin izleyeceği yol netleşti.

Başkan Dursun Özbek'in, takımın temelini oluşturan futbolcuları hiçbir şartta kolay şekilde bırakmak istemediği belirtildi.

Dursun Özbek, şampiyon iskeleti korumak istiyor.
İSKELET KADROYA KORUMA

Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi isimlerin Avrupa'dan yoğun ilgi gördüğü ifade edilirken, yönetimin bu oyuncuların ayrılığına karşı net bir duruş sergilediği aktarıldı.

Üst üste 4. şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray'da Özbek'in hedefi, başarı serisini sürdürmek ve bu süreci beş yıla çıkarmak olarak öne çıkıyor.

Osimhen'in takımda kalması hedefleniyor.
TRANSFER PLANLAMASI DEVREDE

Samsunspor deplasmanında alınacak galibiyetle şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da, saha içindeki hedeflerin yanı sıra yeni sezon planlaması da eş zamanlı ilerliyor.

Taraftarlar kritik maça odaklanırken, yönetim kadro yapılanmasını şimdiden şekillendiriyor. Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncu için Avrupa kulüplerinin nabız yokladığı, ayrıca Lucas Torreira gibi ayrılık ihtimali bulunan isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.

Buna rağmen yönetimin mevcut kadroyu koruma yönünde hareket ettiği ifade edildi.

Bruno Fernandes Galatasaray'ın listesinde.
YILDIZ TRANSFER HEDEFİ

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, üst düzey isimlerle temas kurdu. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva'ya yıllık 15 milyon euro teklif sunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes ile Milan'da oynayan Rafael Leao için de temasların yapıldığı aktarıldı.

Yönetimin, olası ayrılıklar yaşanması durumunda aynı seviyede oyuncularla kadroyu güçlendirme planı yaptığı kaydedildi.

Kim Min Jae için girişimler başlatılacak.
EZELİ RAKİPLERE KARŞI HAMLE

Galatasaray'ın transferde yalnızca kadro güçlendirme değil, rekabet avantajı sağlama hedefi de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kim Min-Jae ile Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan'ı listesine aldığı öğrenildi.

Yönetimin, her iki oyuncu için de önümüzdeki süreçte resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.

Arsenal Barış Alper Yılmaz için geliyor! Galatasarayın beklentisi 35 milyon euro üstüArsenal Barış Alper Yılmaz için geliyor! Galatasarayın beklentisi 35 milyon euro üstü
Arsenal Barış Alper Yılmaz için geliyor! Galatasaray'ın beklentisi 35 milyon euro üstü

Arsenal Barış Alper Yılmaz için geliyor! Galatasaray'ın beklentisi 35 milyon euro üstü
