Galatasaray'da sezon sonuna yaklaşılırken transfer gündemi şekillenmeye başladı. Avrupa kulüplerinin radarında bulunan birçok oyuncuya teklif gelmesi beklenirken, sarı-kırmızılı yönetimin izleyeceği yol netleşti.
Başkan Dursun Özbek'in, takımın temelini oluşturan futbolcuları hiçbir şartta kolay şekilde bırakmak istemediği belirtildi.
İSKELET KADROYA KORUMA
Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi isimlerin Avrupa'dan yoğun ilgi gördüğü ifade edilirken, yönetimin bu oyuncuların ayrılığına karşı net bir duruş sergilediği aktarıldı.
Üst üste 4. şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray'da Özbek'in hedefi, başarı serisini sürdürmek ve bu süreci beş yıla çıkarmak olarak öne çıkıyor.
TRANSFER PLANLAMASI DEVREDE
Samsunspor deplasmanında alınacak galibiyetle şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da, saha içindeki hedeflerin yanı sıra yeni sezon planlaması da eş zamanlı ilerliyor.
Taraftarlar kritik maça odaklanırken, yönetim kadro yapılanmasını şimdiden şekillendiriyor. Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncu için Avrupa kulüplerinin nabız yokladığı, ayrıca Lucas Torreira gibi ayrılık ihtimali bulunan isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.
Buna rağmen yönetimin mevcut kadroyu koruma yönünde hareket ettiği ifade edildi.
YILDIZ TRANSFER HEDEFİ
UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, üst düzey isimlerle temas kurdu. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva'ya yıllık 15 milyon euro teklif sunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Ayrıca Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes ile Milan'da oynayan Rafael Leao için de temasların yapıldığı aktarıldı.
Yönetimin, olası ayrılıklar yaşanması durumunda aynı seviyede oyuncularla kadroyu güçlendirme planı yaptığı kaydedildi.
EZELİ RAKİPLERE KARŞI HAMLE
Galatasaray'ın transferde yalnızca kadro güçlendirme değil, rekabet avantajı sağlama hedefi de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kim Min-Jae ile Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan'ı listesine aldığı öğrenildi.
Yönetimin, her iki oyuncu için de önümüzdeki süreçte resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.