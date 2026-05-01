Arsenal, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euro üstü bir teklif sunmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kim Min-Jae ve Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi yıldızlarla temas kurdu.

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk serisini sürdürmeyi ve başarıyı beş yıla çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray yönetimi, takımın temel futbolcularını koruma kararı aldı ve Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen bu oyuncuları kolayca bırakmak istemiyor.

Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi isimlerin Avrupa'dan yoğun ilgi gördüğü ifade edilirken, yönetimin bu oyuncuların ayrılığına karşı net bir duruş sergilediği aktarıldı.

TRANSFER PLANLAMASI DEVREDE

Samsunspor deplasmanında alınacak galibiyetle şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da, saha içindeki hedeflerin yanı sıra yeni sezon planlaması da eş zamanlı ilerliyor.

Taraftarlar kritik maça odaklanırken, yönetim kadro yapılanmasını şimdiden şekillendiriyor. Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncu için Avrupa kulüplerinin nabız yokladığı, ayrıca Lucas Torreira gibi ayrılık ihtimali bulunan isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.

Buna rağmen yönetimin mevcut kadroyu koruma yönünde hareket ettiği ifade edildi.