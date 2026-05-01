Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken transfer piyasasında Jonathan David ismi yeniden öne çıktı. Juventus'ta beklentilerin altında kalan Kanadalı golcünün geleceği belirsizliğini korurken, yüksek maliyet transfer sürecinin en kritik isimlerinden biri haline geldi.
SÜPER LİG İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı Jonathan David ile anılırken, transferin kulüpler açısından farklı şartlara bağlı olduğu görülüyor. Fenerbahçe, sezon sonunda hücum hattı için güçlü bir alternatif arayışına girerse David dosyası sarı-lacivertlilerin önüne ciddi seçeneklerden biri olarak gelebilir.
Galatasaray cephesinde ise tablo daha farklı. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki pozisyonu Victor Osimhen'in geleceğiyle doğrudan bağlantılı görünüyor. Osimhen'in takımda kalması halinde Jonathan David hamlesi geri planda kalabilir.
TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İMZA PARASI
Jonathan David için sürecin en zor tarafı bonservisten çok toplam maliyet olarak öne çıkıyor. Kanadalı forvetin yıllık 8 milyon euroya ulaşan maaşı ve 12.5 milyon euroluk imza parası, Avrupa'daki birçok kulübün temkinli hareket etmesine neden oluyor.
Bu tablo, oyuncunun Fransa'ya dönüş ihtimalini de zayıflatıyor. Lyon ve Marsilya gibi kulüplerin bu seviyedeki mali şartları karşılaması zor görünürken, Fransa'da bu bütçeyi karşılayabilecek tek adres olarak PSG öne çıkıyor.
JUVENTUS'TA BEKLENTİYİ VEREMEDİ
Lille'den ayrıldıktan sonra Juventus'a transfer olan Jonathan David, İtalya kariyerinde beklenen çıkışı yakalayamadı. Bu sezon 43 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü, 8 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Juventus'un oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakması, yaz transfer döneminde David'in adını daha fazla gündeme taşıyabilir. Ancak sezon başında yapılan sözleşme ve yüksek maliyet, transferin kolay ilerlemesini engelliyor.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
David'in Torino temsilcisiyle 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gözüküyor. Kanadalı yıldız, ülkesi için ise 75 karşılaşmada 39 kez gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT TRANSFERİ
Jonathan David'in piyasa değerinin 35 milyon euro seviyesinde gösterilmesi, onu Süper Lig kulüpleri için hem cazip hem de riskli bir hedef haline getiriyor. Fenerbahçe açısından bu transfer, hücum hattına doğrudan kalite katabilecek bir fırsat dosyası olarak öne çıkıyor.
Galatasaray için ise sürecin merkezinde Osimhen kararı bulunuyor. Nijeryalı yıldızın geleceği netleşmeden sarı-kırmızılıların David için güçlü bir adım atması zor görünüyor.
