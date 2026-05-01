CANLI YAYIN
Geri

İzinsiz 1 Mayıs gösterilerine polis müdahale etti: Gözaltılar var | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmaya çalıştılar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Kaydıköy Rıhtım ve Kartal Meydanı adres olarak gösterildi. Ancak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup izinsiz gösteri yapmak isteyince polisle müdahale etti. Çeşitli sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Benzer görüntüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yaşandı. Köprünün Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Kameralarla tespit edilen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

UYARIYI DİNLEMEDİLER

Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Mecidiyeköy'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Çeşitli sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Benzer görüntüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yaşandı. 1 Mayıs nedeniyle 40 kişilik grup köprünün Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Kameralarla tespit edilen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu sırada Avrupa istikametinde köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

1 MAYIS ROTASI KADIKÖY VE KARTAL

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda yapılacak etkinliklere izin verildiğini, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş'ta ise gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler