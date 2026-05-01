Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy 'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Çeşitli sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Benzer görüntüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yaşandı. 1 Mayıs nedeniyle 40 kişilik grup köprünün Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Kameralarla tespit edilen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu sırada Avrupa istikametinde köprü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

1 MAYIS ROTASI KADIKÖY VE KARTAL İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda yapılacak etkinliklere izin verildiğini, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş'ta ise gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını bildirdi.