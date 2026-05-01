Davinson Sanchez için İspanyol ve İtalyan takımlarının ilgi gösterdiği, pazarlıkların 25 milyon eurodan başlamasının gündemde olduğu kaydedildi.

Wilfried Singo için Liverpool'un devrede olduğu, Galatasaray'ın transfer kapısını 50 milyon eurodan açabileceği belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'ın Arsenal ve Monaco'nun radarına girdiği, bu sezon 47 maçta 12 gol ve 15 asist yaptığı aktarıldı.

Victor Osimhen'in Real Madrid ve Barcelona tarafından takip edildiği, Galatasaray yönetiminin 150 milyon euro pazarlık eşiği belirlediği bildirildi.

Galatasaray'ın sezon başından bu yana ortaya koymuş olduğu form, taraflı tarafsız herkes tarafından merakla takip ediliyor. Avrupa'da Liverpool'a elenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettiren Cimbom, Süper Lig'de de mutlu sona çok yakın. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları birçok takımın radarına girdi.

Victor Osimhen dünya devlerini peşinden koşturuyor

KLASINI YİNE KONUŞTURDU

Geçen sezon kiralandığı dönem attığı gollerle fark yaratan ve kupalar kazanılmasında büyük rol oynayan Victor Osimhen, Galatasaray'da oynamaktan mutlu olduğunu söylese de çok sayıda takım peşinde. Özellikle İspanyol basınına göre Real Madrid ve Barcelona Nijeryalı golcüyü takımda görmek istiyor.

27 GOLE DİREKT KATKI

Yıldız forvet, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 20 gol atıp 7 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro ve 2029'a kadar kontratı bulunuyor. 1.86 metre boyundaki golcü daha önce Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli'de oynamıştı. 75 milyon euro karşılığında da Galatasaray'a transfer olmuştu. Yönetimin belirlediği pazarlık eşiği ise 150 milyon euro.