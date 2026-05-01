Galatasaray'ın sezon başından bu yana ortaya koymuş olduğu form, taraflı tarafsız herkes tarafından merakla takip ediliyor. Avrupa'da Liverpool'a elenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettiren Cimbom, Süper Lig'de de mutlu sona çok yakın. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları birçok takımın radarına girdi.
KLASINI YİNE KONUŞTURDU
Geçen sezon kiralandığı dönem attığı gollerle fark yaratan ve kupalar kazanılmasında büyük rol oynayan Victor Osimhen, Galatasaray'da oynamaktan mutlu olduğunu söylese de çok sayıda takım peşinde. Özellikle İspanyol basınına göre Real Madrid ve Barcelona Nijeryalı golcüyü takımda görmek istiyor.
27 GOLE DİREKT KATKI
Yıldız forvet, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 20 gol atıp 7 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro ve 2029'a kadar kontratı bulunuyor. 1.86 metre boyundaki golcü daha önce Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli'de oynamıştı. 75 milyon euro karşılığında da Galatasaray'a transfer olmuştu. Yönetimin belirlediği pazarlık eşiği ise 150 milyon euro.
GÜNEY AMERİKA'YA YELKEN AÇABİLİR
Galatasaray'ın şampiyonluk yıllarına damga vuran isimlerden biri olan Lucas Torreira da çok arzuladığı Güney Amerika'ya dönebilir. Her ne kadar şu an için düşünmediğini söylese de bu konudaki hissiyatları farklı bir yöne evrilebilir. Özellikle Boca Juniors'un kendisini istemesi, yaz aylarında yeni bir süreci başlatabilir. Deneyimli orta sahadan en az 15 milyon euro bekleniyor.
DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Bu sezon 44 maça çıkan Torreira, 4 kez ağları sarstı ve 4 de asist yaparak 3273 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro ve 2028'e kadar sarı kırmızılı ekiple sözleşmesi bulunuyor.
SEZON BİTİMİNDE AYRILIK VAR GİBİ
Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Wilfried Singo da yine birçok takımın peşinde olduğu oyuncular arasında. Fildişili futbolcunun bonservisine ödenen 35 milyon euronun ardından beklenti bir hayli yüksek. Kapının 50 milyon eurodan açılması gündemde.
LIVERPOOL İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu formla ve gösterdiği eforla fark yaratan genç sağ beke Liverpool talip olmuştu. Singo 27 mücadelede 2 gol atıp 3 asist katkısı sundu. 1451 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro ve 2030'a kadar sözleşmesi var.
SAVUNMANIN SİGORTASI DA YOLCU
Torreira gibi takımın en emektar futbolcularından biri olan Davinson Sanchez'in de talipleri var. Sezon başında istenmesine rağmen takımda kalan Kolombiyalı stoper için yeni bir süreç başlayabilir. Pazarlıkların ise 25 milyon eurodan başlaması gündemde.
DEVLER ONUN DA PEŞİNDE
Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için İspanyol ve İtalyan takımları devrede. Ülke basınında çıkan haberlere göre deneyimli stoperin transferi halinde sarı kırmızılılar tok satıcıyı oynayacak. Güncel değeri 18 milyon euro olan tecrübeli savunmacının 2029'a kadar kontratı var. 43 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
İNGİLİZLER VE FRANSIZLAR İSTİYOR
Özellikle son 2 sezondur yakaladığı istatistiklerle vitrine çıkan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın devleri tarafından takip edillmeyi sürdürüyor. İngiliz devi Arsenal, 25 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor hazırlarken Monaco da pusuya yatmış durumda. Sezon sonu görüşmeler başlayacak. Burada belirleyici rollerden biri de Keçiörengücü'nün elde edeceği yüzde 20'lik pay.
DUBLE YAPTI
Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan Barış Alper Yılmaz, bu sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol atıp 15 de asist yaptı. Sahada ise 3550 dakika mücadele etti. Güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor.
UNITED SARA İÇİN DEVREDE
Galatasaray'ın Norwich'ten 18 milyon euro bonservisle rekor kırarak kadrosuna kattığı Gabriel Sara da yine Ada ekiplerinin hedefine girdi. Sambacı futbolcunun son dönemdeki formuyla birlikte beklentiler de yükseldi. En az 30 milyon eurodan kapının açılması gündemde.
11 GOLDE ADI VAR
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 42 kez terlettiği Galatasaray formasıyla 6 kez ağları sarsıp 5 de asist yaptı ve 2802 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro ve 2029'a kadar kontratı var.
YUNUS DA LİSTEDE
Cimbom'un en gözde isimleri arasında yer alan Yunus Akgün, bu sezon her ne kadar zaman zaman tartışılsa da yine de gündemden düşmedi. Milli futbolcu, özellikle daha önce oynadığı İngiltere'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'daki kulüplerin radarında. Yönetimin beklentisi ise 20 milyon euro.
2029'A KADAR KONTRATI VAR
Galatasaray alt yapısından yetiştikten sonra kiralık geçirdiği dönemlerin ardından geri dönen Yunus Akgün'ün, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Bu sezon çıktığı 40 maçta 9 gol atıp 11 asist yaptı ve 2315 dakika oynadı.