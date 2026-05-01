Hürmüz Boğazı

YUNUSLARA MAYIN PLANI

İranlı yetkililer, Tahran'ın daha önce kullanılmamış silahlarla ABD savaş gemilerine saldırabileceğini belirtti. Bu seçenekler arasında denizaltılar ve mayın taşıyan yunuslar da bulunuyor. Islamic Revolutionary Guard Corps ise Hürmüz Boğazı'ndaki telefon kablolarını keserek gerilimi tırmandırma tehdidinde bulundu. Böyle bir hamlenin küresel internet trafiğini ciddi şekilde aksatabileceği ifade ediliyor.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN ALTYAPI TEHDİDİ

Devrim Muhafızları ile bağlantılı Tasnim haber ajansı, bölgenin telekomünikasyon altyapısının hedef alınabileceğine dair üstü kapalı bir uyarı olarak Hürmüz Boğazı'nı geçen denizaltı internet kablolarının haritasını yayımladı.