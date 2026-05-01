İran ile ABD arasında ateşkes sürecinde bir yanda İran'ın Hürmüz'ü kapatması ve bir yanda ABD ablukası ile karşılıklı restleşmeler devam ediyor.
50 YILLIK MALİ BASKI
İran yaklaşık 50 yıldır Çin'e petrol satarak ABD'nin mali baskısına karşı koyuyordu.
TAHRAN-WASHINGTON HATTINDA HÜRMÜZ KRİZİ
ABD/İsrail'in saldırılarının ardından İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. ABD ise İran limanlarından yapılan sevkiyatları bloke ederek karşılık verdi.
İran'ın sevkiyatı durma noktasına gelirken söz konusu ablukayı kırmak için sıra dışı bir plan hazırlığı yaptıkları da belirtildi.
28 ŞUBAT ÖNCESİ GERİLLA SAVAŞI
28 Şubat'ta başlayan savaş öncesi İran'ın ABD baskısına karşı adeta bir gerilla savaşı verdiğini belirten The Wall Street Journal, ABD Donanmasının ablukasıyla bu stratejinin artık etkisiz hale gelmiş olabileceğini vurguladı. İran'ın gizli gemi ağı yıllardır ABD'nin petrol ihracatına yönelik yaptırımlara meydan okuyarak denizde görünmez hale gelip kargolarını gizlice Çin'e aktarıyordu. Tankerler Hint Okyanusu'na kadar onları kovalayan ABD savaş gemilerinin oluşturduğu kordonu aşamadı.
İran, petrolünün bir kısmını demiryoluyla Çin'e göndermek ve gıda ürünlerini Kafkaslar ile Pakistan üzerinden karayoluyla ithal etmek için çalışmalar yürütüyor. Ancak İran Denizcilik Birliği'nin perşembe günü, İran güvenlik servisleriyle bağlantılı Fars haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, İran ticaretinin yalnızca %40'ı ablukaya alınan limanlar dışında yönlendirilebiliyor.
YUNUSLARA MAYIN PLANI
İranlı yetkililer, Tahran'ın daha önce kullanılmamış silahlarla ABD savaş gemilerine saldırabileceğini belirtti. Bu seçenekler arasında denizaltılar ve mayın taşıyan yunuslar da bulunuyor. Islamic Revolutionary Guard Corps ise Hürmüz Boğazı'ndaki telefon kablolarını keserek gerilimi tırmandırma tehdidinde bulundu. Böyle bir hamlenin küresel internet trafiğini ciddi şekilde aksatabileceği ifade ediliyor.
DEVRİM MUHAFIZLARINDAN ALTYAPI TEHDİDİ
Devrim Muhafızları ile bağlantılı Tasnim haber ajansı, bölgenin telekomünikasyon altyapısının hedef alınabileceğine dair üstü kapalı bir uyarı olarak Hürmüz Boğazı'nı geçen denizaltı internet kablolarının haritasını yayımladı.