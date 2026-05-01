Takvim'in ulaştığı tutanağa göre, Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı dosyada, savcılık huzurunda kayıt altına alınan çift taraflı mesajlaşma tutanağı, belediye personelinin bilgi alma tutanakları ve kamera çözümleme kayıtları dosyadaki çelişkileri ortaya koydu.
Mahkeme, Dede hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hükümlerini uygulamazken, kararın istinaf ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi.
ÇİFT TARAFLI MESAJLAŞMA SAVCILIK TUTANAĞINDA
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 8 Şubat 2026 saat 16.20'de alınan müşteki ifade tutanağında, Tuana Elif Gülüşan Torun'un telefonunu savcılık huzurunda açarak gösterdiği mesajlaşmalar kayıt altına alındı.
Tutanakta, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Candan, Avukat Sena Nur Sarıal ve Zabıt Katibi Hilal Özdemir Kaya'nın imzası yer aldı.
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Nisan 2026'da verdiği kararla Hasbi Dede'yi "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
TUANA SAVCILIK HUZURUNDA TELEFONUNU AÇTI
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı 2026/332 sayılı soruşturma dosyasına giren tutanakta, 8 Şubat 2026 gecesi 03.24 sonrasında gerçekleştiği belirtilen yazışmalar çift taraflı olarak kayda geçirildi.
Takvim'in ulaştığı tutanağa göre Tuana Elif Gülüşan Torun, savcılık huzurunda telefonunu açarak Hasbi Dede ile gerçekleşen mesajlaşmaları gösterdi. Tutanakta, Dede'nin gece saatlerinde "Napiyosun", "Annen geldimi", "Niye uyumadın" mesajlarıyla konuşmayı başlattığı; Tuana'nın ise "Ders çalışıyorum başkanım" ve "Sorumluluk sınavım var başkanım" yanıtlarını verdiği yer aldı.
"KAÇ YAŞINDASIN SEN?" SORUSUNA "16" YANITI
Mesajlaşmanın devamında Hasbi Dede'nin Tuana'ya "Kaç yaşındasın sen" diye sorduğu, Tuana'nın ise "16" yanıtını verdiği tutanağa geçti.
Dede'nin daha sonra "Güvenim mi, Sana, Her konuda", "Ben nasıl bir erkeğim" ve "Net soru" şeklinde mesajlar attığı; Tuana'nın ise "Ne demek istiyorsunuz", "Bilmiyorum başkanım bana niye soruyorsunuz" ve "Bana niye sorduğunuzu anlamadım" yanıtlarını verdiği kaydedildi.
Tutanakta bu bölümde Dede'nin "Sormim mi" ve "Sormak istedim, Sırçıyım dedin" mesajlarını da gönderdiği; Tuana'nın ise "Evet öyleyim" yanıtını verdiği yer aldı. Yazışmanın devamında Dede'nin "Güvenmek isterim, Sana" mesajına karşılık Tuana'nın "Güvenebilirsiniz" dediği kaydedildi.
"SAAT GEÇ OLDU, BÖYLE SORULAR GARİBİME GİTTİ"
Tutanağa göre Dede'nin "Hemen ters cevaplar, Ürküttün biraz" mesajına Tuana "Şaşırdım o yüzden" yanıtını verdi.
Dede'nin "Rahat olmak istemezmisin", "Sohbet", "Kendini begeniyomusun" mesajlarının ardından Tuana, "Ne konuda", "Ne konuda sohbet" ve "Evet beğeniyorum neden ki" ifadeleriyle karşılık verdi.
Dede'nin "Soruyorum, Neden altında bisey ariyosun" mesajına karşılık Tuana, "Saat geç oldu böyle sorular garibime gitti o yüzden sordum başkanım" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.
Dede'nin "Rahat ol, Isterim, Guven onemli, Eğer başkasına söylersen, Yazmim" mesajına karşılık Tuana'nın "Niye yazdınız ki başkanım" diye sorduğu belirtildi. Dede'nin ise "Aklımdaydı, Sana, Yazmak", "Istedim" ve "Yazmayö (hülücük emojisi)" mesajlarını gönderdiği kayda geçti.
Bu bölümde Tuana'nın "Ne konuda ne için başkanım", "Neyi", "Anladım onu, Ne için, Onu anlamadım" yanıtları da tutanakta yer aldı.
"DUYULSUN İSTEMEM SANA YAZDIĞIM"
Tutanakta, Hasbi Dede'nin mesajlaşmanın ilerleyen bölümünde "Ama sen utangaçsın" ve "Duyulsun istemem sana yazdığım" ifadelerini kullandığı yer aldı.
Tuana'nın "Utangaç değilim", "Neden ki, Niye yazdınız" sorularına karşılık Dede'nin "Bu saat de neden yazae bir adam sana" ve "Sencw" mesajlarını gönderdiği belirtildi.
Tuana'nın "Neden yazar", "Bilmiyorum, söyleyin" yanıtlarının ardından Dede'nin "Tahminler" mesajını attığı, Tuana'nın "Bileyim" dediği kaydedildi.
Dede'nin "En son ne zaman, Görfdün beni" sorusuna Tuana'nın "Ekominide" yanıtını verdiği; Dede'nin ise "Unutmamişsin" mesajını gönderdiği tutanakta yer aldı.
TUANA'DAN UYARI: "BENİM SEVGİLİM VAR BAŞKANIM"
Mesajlaşmanın devamında Tuana'nın "Benim sevgilim var başkanım" uyarısında bulunduğu, Hasbi Dede'nin ise "Olsun" yanıtını verdiği tutanağa girdi.
Tuana'nın "Neden yazdınız merak ediyorum" demesi üzerine Dede'nin "Sence, Neden, Sen bul" mesajını gönderdiği belirtildi. Tuana'nın "Söyleyin bende sizle o konuda konuşayım" yanıtına karşılık Dede'nin "Güvenim mi" diye sorduğu, Tuana'nın ise "Tabi ki de" dediği kaydedildi.
Dede'nin "Etkiliyosun, Beni" mesajının ardından Tuana'nın "Kaç yaşındasınız böyle şeyler yazıyorsunuz" diye tepki gösterdiği belirtildi. Dede'nin "Yanlış anlicaksan yazmicam" mesajına karşılık Tuana'nın "Karınız var ayıp değil mi, Anlarım tabi" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
"BANA NET OLUN"
Tutanağa göre Dede, Tuana'nın tepkisine karşılık "Saçmalama, demedim mi sana, neden bu saat de yaziyorum" mesajını gönderdi.
Tuana ise "Neden yazıyorsunuz ben hala çözemedim, bana net olun" diyerek konuşmanın amacını sordu.
Dede'nin "İyi yazmim, o zmn", "Yok yoj" ve "Tepki hoşuma gitmez" mesajlarını gönderdiği; Tuana'nın ise "Yazın merak ediyorum", "Siz bilirsiniz" ve "Yazicak olduğunuzu yazdınız zaten, gerisini de devam ettirin" dediği tutanakta yer aldı.
Dede'nin "Neden tepki verdin" sorusuna karşılık Tuana'nın "Çünkü yaşça büyüksünüz benim sevgilim var sizin de eşiniz var şaşırdım o yüzden oyle bir tepki verdim" yanıtını verdiği kaydedildi.
"BEN SANA AÇILMIŞIM"
Mesajlaşmanın ilerleyen bölümünde Hasbi Dede'nin "Olsun, Ben sana açılmısım, Üzüldüm inan, ben sana zarar vermem ki, güvenmek istedim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Tuana'nın "Güveninizi sarsacak bişey yapmadım ki" yanıtının ardından Dede'nin "Ya yaparsan" mesajını gönderdiği belirtildi.
Tuana'nın "Hayır bana güvenebilirsiniz, ben size güveniyorum" dediği, Dede'nin ise "Sen de rahat ol, o zmn" mesajıyla karşılık verdiği tutanakta yer aldı.
Tuana'nın "Rahatım ben" yanıtının ardından Dede'nin "Sevgilin olabilir, sorun yok" dediği, Tuana'nın ise "Yok" yanıtını verdiği kaydedildi.
"BİR KADIN GÖZÜYLE" SORUSU
Tutanağa göre Hasbi Dede, Tuana'ya "Beni beğeniyomusun", "Hangi konuda istiyosan" ve "Bir kadın gözüyle" mesajlarını gönderdi.
Tuana ise sırasıyla "Ne konuda", "Hangi konuda" ve "bilmiyorum ilgilenmiyorum" yanıtlarını verdi.
Dede'nin bunun üzerine "Soğuksun, sustun" yazdığı kaydedildi.
TUANA'DAN UZUN YANIT: "BEN 16 YAŞIMDA DAHA ÇOCUK BİR LİSE ÖĞRENCİSİYİM"
Mesajlaşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri de Tuana'nın uzun yanıtı oldu.
Tutanağa göre Tuana, Hasbi Dede'ye şu mesajı gönderdi:
"Siz başkan 40lı yaşlarda bir adamsınız, ben ise 16 yaşımda daha çocuk bir lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? ve bir insan hangi amaçla yazar ki bir insana bu saaate? yazdığınız şeyler hiç de doğru değil sizin benimle aynı yaşta bir kızınız var. Ona da sizin gibi biri sizin yazdığınız amaçla kızınıza yazsa ne düşünürsünüz acaba?"
Bu mesajın ardından Dede'nin "Yanlış mı, anladın" mesajını gönderdiği; Tuana'nın ise "Ne anlamamı bekliyorsunuz" yanıtını verdiği kaydedildi.
Dede'nin "Desene o zaman, yazmayın diye, baştan" demesi üzerine Tuana'nın "Amacınızı öğrenmek için ilerlettim" dediği tutanakta yer aldı.
Dede'nin "Ne amacım" sorusuna karşılık Tuana'nın "Beğendiğinizi diyorsunuz" yanıtını verdiği belirtildi.
SON MESAJ: "KABUL ET, KONUYU KAPAT"
Tutanakta yer alan son bölümde Hasbi Dede'nin, Tuana'nın "Beğendiğinizi diyorsunuz" yanıtının ardından şu mesajı gönderdiği kaydedildi:
"Tm, Yazmadım, Kabul et, Konuyu kapat, o zamam"
Bu bölüm, dosyada çift taraflı mesajlaşma tutanağının en dikkat çeken kısımlarından biri olarak yer aldı.
HASBİ DEDE SAVUNMADA BELEDİYE PERSONELİNİ İŞARET ETTİ
Hasbi Dede, 8 Şubat 2026'da Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde, kendisine ait Instagram ve WhatsApp hesaplarından Tuana Elif Gülüşan Torun'a atılan mesajları reddetti.
Dede, savcılık ifadesinde şu beyanlarda bulundu:
"Sosyal medya hesaplarım Belediyesin Basın Yayın Müdürlüğünde görevli personellerde de açık. Bu şahısları suçlamamakla birlikte kendim de üzerime atılı suçu işlemedim. Hesaplarımı 5 kişi daha kullanıyor, WhatsApp uygulamasının ise WhatsApp Web uzantısıyla bu kişilerde açık."
Hasbi Dede'nin ifadesinde isimlerini verdiği kişiler Onur Dağdelen, Kamil Yılmaz, Volkan Karagöz, Uğur Erener ve Uğur Kübüç oldu.
BEŞ PERSONEL MAHKEMEDE DİNLENDİ
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Nisan 2026'da yapılan duruşmada, Hasbi Dede'nin ifadesinde adını verdiği 5 belediye personeli tanık olarak dinlendi.
KAMİL YILMAZ: "HİÇBİR ZAMAN BU HESAPLARI KULLANMADIM"
Basın Yayın çalışanı Kamil Yılmaz, kullandığı bilgisayarda sanığın Instagram veya WhatsApp Web hesabının açık olmadığını belirterek, "Bu bilgisayarda sanığın Instagram veya WhatsApp Web hesabı açık değildir. Hiçbir zaman bu hesapları kullanmadım." dedi.
VOLKAN KARAGÖZ: "SOSYAL MEDYA HESABINI KULLANMIYORUM"
Ses-ışık-sahne teknisyeni Volkan Karagöz, sanığa ait herhangi bir sosyal medya hesabını kullanmadığını belirterek, "Sanığa ait herhangi bir sosyal medya hesabını kullanmıyorum. Uğur Erener'le ortak laptopumuzda da bu hesaplar açık değildir." ifadesini kullandı.
VOLKAN KARAGÖZ'ÜN BİLGİ ALMA TUTANAĞI DOSYADA
Dosyada yer alan Bilgi Alma Tutanağı'na göre, Volkan Karagöz'ün ifadesi 09.02.2026 tarihinde saat 16.38'de Görele Polis Merkezi Amirliği'nde alındı.
Tutanakta olay adı "CİNSEL TACİZ", olay/evrak yıl-no ise "2026/63" olarak yer aldı. Bilgi veren kişinin Volkan Karagöz olduğu, mesleğinin "Belediye Personeli" olarak kaydedildiği belirtildi.
Karagöz ifadesinde, halen Görele Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde personel olarak görev yaptığını söyledi.
Karagöz, "Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin herhangi bir sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum. Tarafıma belediye tarafından Uğur Erener ile birlikte ortak kullandığım Laptop bilgisayarda Hasbi DEDE'nin wssp numarasına bağlı Whatsapp Web uygulamasını iş için veya hiç bir şekilde açık değildir. Hiç bir zaman da kullanmadım. 08.02.2026 tarihinde saat:03.00 ve sonrasında Hasbi Dede'ye ait hiçbir hesabı kullanmadım. Müşteki Tuana Elif Gülüşan Torun'a instagram üzerinden mesaj yazılması ile ilgili bilgim yoktur." dedi.
Aynı tutanakta Karagöz, "Aynı gün yani 09.02.2026 günü saat:00.30 sıralarında bu konu ile ilgili bilgi sahibi oldum. Müşteki Tuana Elif Gülüşan TORUN'u tanımıyorum, hiç görmedim. Ancak belediye binasında çaycı olarak çalışan Nuray Torun'un kızı olduğunu bu olay nedeni ile öğrendim." ifadelerini kullandı.
Karagöz ayrıca, "Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde taşeron işçi olarak çalışan Onur Dağdelen belediyeye ait telefondan Hasbi Dede'nin Instagram, Facebook ve X hesabını iş için Hasbi DEDE'nin bilgisi dahilinde kullandığını biliyorum." beyanında bulundu.
UĞUR ERENER: "BU MESAJLARDAN HABERİM YOK"
Basın Yayın büro çalışanı Uğur Erener, Volkan Karagöz ile ortak kullandıkları laptopta sanığa ait sosyal medya veya WhatsApp Web hesabının açık olmadığını söyledi.
Erener, "Volkan'la ortak kullandığımız laptopta sanığa ait sosyal medya veya WhatsApp Web açık değildir. Bu mesajlardan haberim yok." dedi.
UĞUR ERENER'İN BİLGİ ALMA TUTANAĞI DOSYADA
Dosyada yer alan Bilgi Alma Tutanağı'na göre, Uğur Erener'in ifadesi 09.02.2026 tarihinde saat 16.31'de Görele Polis Merkezi Amirliği'nde alındı.
Tutanakta olay adı "Cinsel taciz", olay/evrak yıl-no ise "2026/63" olarak yer aldı. Bilgi veren kişinin Uğur Erener olduğu, mesleğinin "Belediye Personeli" olarak kaydedildiği belirtildi.
Uğur Erener, 09.02.2026 tarihli Bilgi Alma Tutanağı'nda, halen Görele Belediyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde personel olarak görev yaptığını belirtti.
Erener, "Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin herhangi bir sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum. Tarafıma belediye tarafından tahsis edilen Laptop bilgisayarda Hasbi Dede'nin gsm numarasına bağlı Whatsapp Web uygulamasını iş için veya hiçbir şekilde açık değildir. Hiç bir zaman da kullanmadım. 08.02.2026 tarihinde saat:03.00 ve sonrasında Hasbi Dede'ye ait hiçbir hesabı kullanmadım. Müşteki Tuana Elif Gülüşan Torun'a instagram üzerinden mesaj yazılması ile ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.
Aynı tutanakta Erener, "Aynı gün yani 08.02.2026 günü saat:22.10 sıralarında müdürüm Uğur Kübüç beni telefonla arayarak bu konu ile ilgili bilgi sahibi oldum. Müşteki Tuana Elif Gülüşan Torun'u tanımıyorum, hiç görmedim. Ancak belediye binasında çaycı olarak çalışan Nuray Torun'un kızı olduğunu bu olay nedeni ile öğrendim." dedi.
Erener ayrıca, "Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde taşeron işçi olarak çalışan Onur Dağdelen belediyeye ait telefondan Hasbi Dede'nin Instagram, Facebook ve X hesabını iş için, Hasbi Dede'nin bilgisi dahilinde kullandığını biliyorum." beyanında bulundu.
UĞUR KÜBÜÇ: "HESAPLARIN ŞİFRESİNİ SADECE ONUR DAĞDELEN BİLİYORDU"
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Uğur Kübüç ise belediyede kullandığı bilgisayarda sanığın Instagram veya WhatsApp Web hesabının açık olmadığını belirtti.
Kübüç, "Belediyede kullandığım bilgisayarda sanığın Instagram veya WhatsApp Web hesabı açık değildir. Hesapların şifresini sadece Onur Dağdelen biliyordu, başkan başkasına şifre vermemişti." beyanında bulundu.
UĞUR KÜBÜÇ'ÜN BİLGİ ALMA TUTANAĞI DOSYADA
Dosyada yer alan Bilgi Alma Tutanağı'na göre, Uğur Kübüç'ün ifadesi 09.02.2026 tarihinde saat 16.02'de Görele Polis Merkezi Amirliği'nde alındı.
Kübüç ifadesinde, halen Görele Belediyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.
Kübüç, "Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin herhangi bir sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum. Tarafıma belediye tarafından tahsis edilen masa üstü bilgisayarda Hasbi Dede'nin gsm numarasına bağlı Whatsapp Web uygulamasını iş için veya hiçbir şekilde açık değildir. Hiç bir zaman da kullanmadım. 08.02.2026 tarihinde saat:03.00 ve sonrasında Hasbi DEDE'ye ait hiç bir hesabını kullanmadım. Müşteki Tuana Elif Gülüşan Torun'a instagram üzerinden mesaj yazılması ile ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.
Aynı tutanakta Kübüç, "Aynı gün yani 08.02.2026 günü saat:22.00 sıralarında bu konu ile ilgili bilgi sahibi oldum. Müşteki Tuana Elif Gülüşan Torun'u tanımıyorum, hiç görmedim. Ancak belediye binasında çaycı olarak çalışan Nuray TORUN'un kızı olduğunu bu olay nedeni ile öğrendim." dedi.
Kübüç ayrıca, birimin müdürü olduğu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan Onur Dağdelen'in belediyeye ait telefondan Hasbi Dede'nin Instagram, Facebook ve X hesabını iş için, Hasbi Dede'nin bilgisi dahilinde kullandığını bildiğini beyan etti.
ONUR DAĞDELEN RESMİ PAYLAŞIM YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Grafik tasarımcı Onur Dağdelen ise belediyeye ait telefonda sanığın hesaplarının açık olduğunu ancak yalnızca resmi paylaşımlar yapıldığını söyledi.
Dağdelen, "Belediyeye ait telefonda sanığın hesapları açıktır ama sadece resmi paylaşımlar yapılır. Sanık ile mağdur arasındaki özel mesajları görmedim, haberim yok. Olay gecesi telefon evimde sürekli sessizdi." ifadelerini kullandı.
ADLİ BİLİŞİM RAPORU DOSYAYA GİRDİ
Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, ifadesi alınan 4 personelin telefon ve laptoplarında WhatsApp uygulamasının açık olduğuna ilişkin herhangi bir veriye rastlanılmadığı belirtildi.
Raporda, yalnızca Onur Dağdelen'in kullanımındaki belediye telefonunda Tuana'nın Instagram profil resminin önbellek kalıntısının 08/02/2026 saat 03:23:01'de bulunduğu kaydedildi.
Dosyadaki bilgilere göre, bu personellerin sanık ile mağdur arasındaki özel mesajlardan haberi olduğuna dair bir veriye rastlanmadı.
HASBİ DEDE'NİN DOSYADAN ÇIKAN 8 ÇELİŞKİSİ
Mahkeme dosyasında, Hasbi Dede'nin savunmaları ile tanık beyanları, bilgi alma tutanakları, adli bilişim bulguları, kamera kayıtları ve mağdur vekilinin esasa ilişkin beyan dilekçesi karşılaştırıldığında dikkat çeken 8 çelişki başlığı ortaya çıktı.
1. "HESAPLARIM 5 PERSONELDE AÇIKTI" DEDİ, PERSONELLER REDDETTİ
Hasbi Dede, Instagram ve WhatsApp Web hesaplarının 5 personelin cihazında açık olduğunu söyledi.
Dede'nin ifadesinde isimlerini verdiği kişiler Onur Dağdelen, Kamil Yılmaz, Volkan Karagöz, Uğur Erener ve Uğur Kübüç oldu.
Bu başlıkta çelişki, Hasbi Dede'nin "hesaplarım 5 personelde açıktı" savunmasına karşılık, 4 personelin hesapların kendi cihazlarında açık olmadığını, Onur Dağdelen'in ise yalnızca resmi paylaşım yaptığını ve özel mesajlardan haberi olmadığını söylemesi üzerinden dosyaya yansıdı.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2026/102 Esas sayılı dosya, 24/04/2026 tarihli 2. celse duruşma tutanağı, 09.02.2026 tarihli Volkan Karagöz Bilgi Alma Tutanağı, 09.02.2026 tarihli Uğur Erener Bilgi Alma Tutanağı, 09.02.2026 tarihli Uğur Kübüç Bilgi Alma Tutanağı ve Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mobil cihaz inceleme raporu yer aldı.
2. "INSTAGRAM UYGULAMASI TELEFONUMDA SİLİNMİŞTİ" DEDİ, TELEFONDA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU
Hasbi Dede, soruşturma sırasında Instagram uygulamasının telefonunda silinmiş olduğunu söyledi.
Mobil cihaz inceleme raporunda ise 08/02/2026 günü saat 15:31:35'te, Hasbi Dede'nin kendi telefonunda mağdura ait "tuanattorun" Instagram hesabının ekran görüntüsünün alındığı tespit edildiği belirtildi.
Dosyada, müdafilerin 12 Mart 2026 tarihli ilk duruşmada uygulamanın yüklü olduğunu ve ekran görüntüsünün mevcut olduğunu gördükten sonra "kasten silinmediğine" yönelik beyanda bulunduğu aktarıldı.
Bu başlıkta çelişki, sanığın Instagram uygulamasının silinmiş olduğunu söylemesine karşın, aynı telefonda mağdurun Instagram hesabına ait ekran görüntüsünün tespit edilmesi üzerinden dosyaya yansıdı.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında sanığın 08/02/2026 tarihli savcılık ifadesi, mobil cihaz inceleme raporu ve 12/03/2026 tarihli 1. celse duruşma tutanağı yer aldı.
3. Telefonundaki uygulamalara ilişkin beyanları değişti
Hasbi Dede, savcılığa rızaen teslim ettiği telefonda Instagram'ın yüklü olmadığını, hesabı kontrol ettiğini hatalı söylediğini, telefonda Facebook, X ve WhatsApp'ın yüklü olduğunu beyan etti.
Mağdur vekili Av. Sena Nur Sarıal'ın 30/04/2026 tarihli esasa ilişkin beyan dilekçesinde, sanığın farklı aşamalardaki beyanlarına dikkat çekildi. Dilekçede, ilk ifadede "5 kişide açık" denildiği, daha sonra "Instagram silinmişti", ardından "yüklüydü ama hesap kontrol etmiyordum" ve son aşamada "Facebook, X ve WhatsApp yüklü" beyanlarının yer aldığı aktarıldı.
Bu başlıkta çelişki, sanığın sosyal medya hesaplarının kullanımına ve telefondaki uygulamalara ilişkin farklı aşamalarda farklı beyanlarda bulunması üzerinden dosyaya girdi.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında mağdur vekili Av. Sena Nur Sarıal'ın 30/04/2026 tarihli esasa ilişkin beyan dilekçesi, Volkan Karagöz Bilgi Alma Tutanağı, Uğur Erener Bilgi Alma Tutanağı ve Uğur Kübüç Bilgi Alma Tutanağı yer aldı.
4. "TELEFON KÜÇÜK ODADA ŞARJDAYDI, UYUYORDUM" DEDİ; TEKNİK KAYITLAR TELEFONUN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Hasbi Dede, olay gecesi yatağa girdiğini, telefonu küçük odada şarjda bıraktığını ve sabah haberi olduğunu söyledi.
Eşi İclal Dede ise tanık ifadesinde, "Eşim 02:30 gibi geldi, üstünü çıkardı, elini yüzünü yıkadı, telefonu küçük odada şarja taktı, biraz sohbet ettikten sonra eşim uyudu, küçük kızım mızmızlandı, ben onunla ilgilendim, eşim benden önce uyumuştu." dedi.
Tanık İclal Dede'nin tutanağında olay gecesine ilişkin daha ayrıntılı anlatım da yer aldı. İclal Dede, Hasbi Dede'nin eşi, Ada Beren Dede'nin ise kızı olduğunu belirterek, ifade vermek istediğini ve "Verecek olduğum ifademde de eşim olan Hasbi Dede'nin o gece 02:30'da eve geldiğini ve sonrasında sürekli yanımda bulunduğu ve saat 03:00'a doğru uyumuş olduğunu söyleyecektim." dedi.
İclal Dede, 07/02/2026 Cumartesi günü akşam saatlerinde Sedat Yavanoğlu ve Pınar Yavanoğlu'nun evine misafirliğe gittiklerini, saat 22.00-22.30 sıralarında kızları Ada'nın mesaj atarak eve gelip gelmeyeceklerini sorduğunu söyledi.
Dede, 22.30'dan sonra 2,5 yaşındaki kızı Nil ile eve geldiğini, Hasbi Dede'nin ise kendilerini bıraktıktan sonra Merve Üsta Sarışen, Fatma Çifçi ve Tamer Çifçi'nin bulunduğu "Çifçi"nin evine gittiğini anlattı.
İclal Dede, Ada'nın o sırada odasında olduğunu, küçük kızı Nil'i uyutmak için yatak odasına geçtiğini, Nil'in kendisiyle birlikte yattığını, Nil'i uyuttuktan sonra telefona baktığında saatin tam olarak kaç olduğunu bilmediğini ancak Ada'nın saat 02.00 sıralarında eve geldiğini söyledi.
Hasbi Dede'nin eve gelişine ilişkin de konuşan İclal Dede, "Geldiğinde sarhoş olduğunu farketmedim. Herhangi bir şekilde alkol kokusu yoktu. Herhangi bir sarhoşluk belirtisi de sezmedim. Zaten eşim alkol eşiği düşük birisidir. Alkol içse kendisini çarpar." dedi.
İclal Dede, eşinin küçük odaya geçip üstünü değiştirdiğini, telefonunu küçük odaya şarja taktığını ve yatak odasına geldiğini belirterek, "Burada biraz sohbet ettik ve eşim uyumaya başladı. Uyuduğunu kesin olarak anlamıştım." ifadelerini kullandı.
Dede ayrıca, küçük kızı Nil'in uyanır gibi olması nedeniyle onunla ilgilendiğini, Ada'nın kalkıp lavaboya gittiğini duyduğunu, Ada'nın sürekli olarak gece evin içinde dolaştığını ve bu nedenle bunu yadırgamadığını söyledi.
İclal Dede, eşinin telefonunu alarak özel görüşmelerini kontrol etmediğini belirterek, "Eşimin telefonunu kontrol etmedim. Arada telefonuna bakmış olsam bile sürekli bakma ihtiyacı ve kontrol ihtiyacım olmamıştır. Eşimin telefonunu kontrol ettiğimde ekran görüntüsü de almamışımdır. Eşim ile aramda herhangi bir sorun da yoktur." dedi.
Görüntü Çözümleme Tutanağı'nda ise Ekomini iş yerine ait kamera kayıtlarının Cumhuriyet Savcısı Ahmet Candan'ın talimatı üzerine temin edildiği belirtildi. 16.02.2026 günü saat 21.00 sıralarında yapılan işlemde, Kumyalı Mahallesi Şehitlik Sokak No: 23/A adresinde faaliyet gösteren Ekomini isimli iş yerinin 07.02.2026 saat 22.00 ile 08.02.2026 saat 05.00 arasındaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
Tutanakta, kamera tarihinin güncel olduğu ancak kamera saatinin güncel saate göre 15 dakika ileride olduğu, iş yerine ait güvenlik kameralarından Şehitlik Sokak üzerini gören "cam 7" ibareli kameraya ait görüntülerin incelendiği kaydedildi. Görüntülerin, iş yeri sorumlusu Osman Kırttorun'un rızası doğrultusunda flash bellek ortamına aktarıldığı belirtildi.
Tutanakta ayrıca görüntülerde ses kaydının bulunmadığı, gece vakti olması nedeniyle yetersiz ışık ve düşük görüntü çözünürlüğü olduğu ifade edildi.
İncelemede, kamera tarih ve saatine göre 07.02.2026 günü saat 22.51'de, güncel saate göre saat 22.36'da Hasbi Dede'nin sevk ve idaresinde olan, ters ışık sebebiyle plakası okunamayan beyaz renkli aracın Ekomini isimli iş yeri ön çaprazına geldiği belirtildi.
Tutanakta, aracın iç ışığının yanması sonucu görülebildiği kadarıyla ön yolcu koltuğunda bir kadın şahıs ile 3-4 yaşlarında kız çocuğu bulunduğu ve bu kişilerin araç içerisinde beklediği, Hasbi Dede'nin ise araçtan inerek Ekomini isimli iş yerine giriş yaptığı kaydedildi.
Görüntü Çözümleme Tutanağı'nda, kamera saatine göre 22.52'de, güncel saate göre 22.37'de araçtan inen kadın şahıs ve yaşı küçük kız çocuğunun iş yerine doğru yönelmesiyle birlikte bu kişilerin Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede ve kızı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Devam eden incelemede, kamera tarih ve saatine göre 08.02.2026 saat 02.49'da, güncel saate göre saat 02.34'te Hasbi Dede'nin beyaz renkli araçla ikametinin bulunduğu binaya geldiği; kamera saatine göre 02.55'te, güncel saate göre saat 02.40'ta ise Şehitlik Sokak No:21 sayılı binaya giriş yaptığı belirtildi.
Dosyada, ilk mesajın saat 03.22'de atıldığı, mobil cihaz inceleme raporunda ise Hasbi Dede'nin telefonunda 03.19.28'de bir kadına ait WhatsApp video durumunun görüntülendiği kaydedildi.
Bu başlıkta çelişki, Hasbi Dede'nin "telefon küçük odada şarjdaydı, uyuyordum" savunmasına karşılık, olay saatlerinde telefonda işlem yapıldığına ilişkin teknik kayıtların ve kamera saatlerinin dosyada yer alması üzerinden öne çıktı.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında eş İclal Dede'nin tanık ifadesi, mobil cihaz inceleme raporu, Ekomini iş yeri kamera tutanağı ve Görüntü Çözümleme Tutanağı yer aldı.
5. "MESAJLARI KIZIM ATTI" DEDİ; 10 ŞUBAT SONRASI YAZIŞMALAR VE 13 ŞUBAT NOTU DOSYAYA GİRDİ
Hasbi Dede, mesajları kızı Ada Beren'in attığını, korktuğu için ilk başta söyleyemediğini savundu.
Mağdur vekili dilekçesinde, Hasbi Dede'nin tutuklandığı 10 Şubat'tan sonra eşi İclal Dede'nin Göker Hacımemişoğlu adlı kişiyle yaptığı yazışmalara yer verdi.
Dilekçede, bu yazışmalarda "ne yapmamız lazım İclal, aklından ne geçiyorsa yapalım ama böyle elimiz ayağımız bağlı oturmayalım" mesajının bulunduğu aktarıldı.
Dilekçede ayrıca 13 Şubat'ta küçük çocuğun telefonuna baba için duygusal bir not kaydedildiği, 16 Şubat'ta da çocuğun "ben yaptım" beyanıyla ortaya çıktığı belirtildi.
Mağdur vekilinin dilekçesinde, "Bu hususlar açıkça planlı bir şekilde sanığı suçtan kurtarmaya yönelik kurgusal bir senaryodan öteye gitmemektedir." ifadeleri yer aldı.
Mahkemenin gerekçeli kararında, çocuğun beyanına ilişkin değerlendirmeye yer verildi.
Bu başlıkta çelişki, "mesajları kızım attı" savunmasının 10 Şubat sonrası yazışmalar, 13 Şubat'ta telefona kaydedilen not ve 16 Şubat'ta gelen "ben yaptım" beyanıyla birlikte değerlendirilmesi oldu.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında mağdur vekilinin 30/04/2026 tarihli esasa ilişkin beyan dilekçesi, Av. Sena Nur Sarıal'ın aşamalardaki beyanları ve İclal Dede telefon inceleme raporu yer aldı.
6. "EŞİM OLAYDAN HABERSİZDİ" DEDİ; SABAH ANLATIMI DOSYAYA GİRDİ
Hasbi Dede, eşinin olaydan haberdar olmadığını ve sabah olağan rutinin sürdüğünü söyledi.
Tanık İclal Dede, 24/04/2026 tarihli duruşmada, "Olay sabahı geç kalktık, sabah kahvaltısı yaptık, küçük kızımla beraber dışarıya çıktı, sonra eşim küçük kızımı eve getirdi, kendisi yine dışarıya çıktı, daha sonrasında eşim tekrar çıktı, sonrasında eve geri geldi, peşinden avukat geldi, olayı bana anlattılar." dedi.
Mağdur vekili dilekçesinde, bu beyana ilişkin değerlendirmede bulundu. Dilekçede, "Belediye Başkanı olan babasının telefonu üzerinden mesajlaşan 15 yaşındaki bir çocukla sabah hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkıp kahve içmek için ayrılması beklenmez." ifadeleri kullanıldı.
Bu başlıkta çelişki, Hasbi Dede'nin eşinin olaydan haberdar olmadığı ve sabah olağan rutinin sürdüğü savunmasına karşılık, İclal Dede'nin sabah yaşananlara ilişkin anlatımı ve mağdur vekilinin bu anlatımı olağan akışa aykırı bulması üzerinden dosyaya yansıdı.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında eş İclal Dede'nin tanık ifadesi ve mağdur vekilinin esasa ilişkin beyan dilekçesi yer aldı.
7. "MURAT CEBECİ AİLE DOSTUMUZ" DEDİ; DAĞHAN BATIN CEBECİ "TANIMIYORUM" DEDİ
Hasbi Dede, Tuana'nın sevgilisinin babası Murat Cebeci'nin aile dostları olduğunu, herkesin daha sakin ilerlemesi için uğraştıklarını söyledi.
İclal Dede ise "Murat aile dostudur, Ankaralıdır, her iki tarafın da tanığı bir kimsedir." beyanında bulundu.
Tanık Dağhan Batın Cebeci, duruşmada Murat Cebeci'ye ilişkin olarak, "Murat Cebeci ile bugüne kadar hiçbir kelime konuşmadım, kendisini tanımıyorum, yolda görsem selamlaşır mıyım bilmem." dedi.
Duruşmada, Murat Cebeci'nin Dağhan'a ifadeyi değiştirme yönünde dolaylı baskı yapıp yapmadığı da soruldu. Dağhan, "Babam yalnızca kendini riske atacak bir şey söylemememi söyledi." ifadesini kullandı.
Bu başlıkta çelişki, Hasbi Dede tarafının Murat Cebeci'yi "aile dostu" olarak anlatmasına karşılık, Dağhan Batın Cebeci'nin Murat Cebeci'yi tanımadığını söylemesi üzerinden dosyaya yansıdı.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında 24/04/2026 tarihli duruşma tutanağı, tanık Dağhan Batın Cebeci'nin ifadesi ve tanık İclal Dede'nin ifadesi yer aldı.
8. "PERSONELİ İŞTEN ÇIKARMAYI DÜŞÜNMEDİM" DEDİ; UĞUR KÜBÜÇ FARKLI BEYANDA BULUNDU
Hasbi Dede, çalışanlarını işten çıkarma gibi bir düşüncesi olmadığını ve bu yönde bir söylemde bulunmadığını belirtti.
Tanık Uğur Kübüç'e, "Sanık tanığa kendi çalışmasından memnuniyetsiz olduğunu ve işten çıkarmaya yönelik bir düşüncesi olduğunu belirtmiş miydi?" sorusu yöneltildi.
Kübüç, "Başka bir birimde çalışan 3-5 kişi işten çıkarmıştı, bana da bilişimdekiler işe gidiş gelişlerinden, çalışmalarından memnun değilim, daha fazla reklam yapmamız gerekiyor, bu yaprak dökümü devam eder, ya işten çıkarırım ya da yerlerini değiştiririm demişti." yanıtını verdi.
Mağdur vekili, esasa ilişkin beyanında bu ifadeye de yer verdi.
Bu başlıkta çelişki, Hasbi Dede'nin çalışanlarını işten çıkarma yönünde bir söylemde bulunmadığı savunmasına karşılık, Uğur Kübüç'ün işten çıkarma veya yer değiştirme yönündeki beyanı üzerinden dosyada yer aldı.
Bu başlığa ilişkin deliller arasında 24/04/2026 tarihli duruşma tutanağı, tanık Uğur Kübüç'ün ifadesi ve mağdur vekilinin esasa ilişkin beyanı yer aldı.
GEREKÇELİ KARARDA SAVUNMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında sanığın savunmaları, tanık ifadeleri ve dosyadaki delillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kararda, "Bu haliyle sanık, dosyada aleyhine çıkan her delile yeni bir senaryo kurgulayarak gerçekle örtüşmeyen ve çelişkili beyanlarda bulunduğu sabittir. Sanığın WhatsApp web hesabına kimse tarafından giriş yapılmadığını bildiği halde belediyenin basın yayın çalışanlarının tamamının adını vermiş ve üzerine atılı suçu basın yayın çalışanlarının işlediğini iddia etmiştir." ifadeleri yer aldı.
Mahkeme, 30 Nisan 2026'da Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hükümleri uygulanmadı.
KARAR KESİNLEŞMEDİ
Hasbi Dede hakkında verilen kararın istinaf ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi. Sanığın savunma avukatlarının beraat talep ettiği, mütalaadan sonra ayrıntılı beyan sunacaklarını bildirdikleri dosyada yer aldı.