Türkiye günlerce Hataylı Zeynep Çeşni'nin feryadını ve annesi Suzan Çenşi'nin şoke eden kaçış hikayesini konuştu. 17 yaşında 4 kardeşiyle ortada kalan, annesinin öldüğünü sanıp yas tutarken onun komşularıyla kaçtığını öğrenince canlı yayında baygınlık geçiren Zeynep, Müge Anlı'nın desteğiyle hayatında bembeyaz bir sayfa açtı. Geçmişin yaraları, stüdyoda kıyılan muhteşem bir nikahla sarıldı.
Her şey, Hatay'da 5 çocuğunu geride bırakıp sırra kadem basan Suzan Çenşi'nin aranmasıyla başladı. Müge Anlı ekibi, annenin komşusu Bayram İzgi ile kaçtığını 24 saat içinde ortaya çıkardı. Zeynep, öldü sandığı annesinin "Onunla geçirdiğim 2 yıl, 20 yıla bedel" sözleriyle sarsılırken "Hamileyken hastanede yattım, kardeşlerime tek başıma baktım, hiç mi vicdanın yok?" diyerek isyan etti.
ACILARDAN DOĞAN BİR MUTLULUK: STÜDYODA NİKAH TÖRENİ
Annesinin terk edişi ve deprem felaketiyle sarsılan Zeynep'e, bu zorlu süreçte kendisine kol kanat geren hayat arkadaşı Berat İzgİ ile olan ilişkisini resmiyete dökmek için Müge Anlı yardım eli uzattı. Maddi imkansızlıklar ve ailevi karmaşalar nedeniyle bebekleri olmasına rağmen resmi nikah kıyamayan çiftin hayali canlı yayında gerçek oldu.
HAZIRLIKLAR 24 SAATTE TAMAMLANDI
Müge Anlı ve ekibi, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in desteğiyle tüm resmi işlemleri jet hızıyla tamamladı. Zeynep hayalindeki kabarık gelinliği giyerken, Berat ise damat tıraşını olup şık damatlığıyla stüdyoya geldi.
ŞAHİTLER HUZURUNDA "EVET!"
Kağıthane Belediyesi evlendirme memuru Oğuz Karaca'nın kıydığı nikahta, şahitliği Müge Anlı ve Rahmi Özkan yaptı. Genç çift, milyonların huzurunda bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi. Müge Anlı, aile cüzdanını "Yuvayı dişi kuş yapar" diyerek Zeynep'e teslim etti ve ona hem eşine hem de geride kalan kardeşlerine sahip çıkması için nasihatlerde bulundu.
MÜGE ANLI'DAN EV EŞYASI MÜJDESİ
Depremde evleri yanan ve yerleşik bir düzenleri olmayan çiftin burukluğunu Müge Anlı giderdi. Anlı, genç çiftin kuracağı yeni yuvanın tüm ev eşyalarını üstlendiğini duyurdu.
2 yıl önce annesinin kaçışıyla yıkılan, hem anne hem baba olup kardeşlerini büyüten Zeynep, şimdi kendi kurduğu yuvasında bembeyaz bir geleceğe yürüyor. Hatay'dan stüdyoya uzanan bu hayat hikayesi, izleyenlere "her karanlığın sonunda bir ışık vardır" dedirtti.
NE OLMUŞTU: GİZEMLİ KAYBOLUŞ VE İHANET İDDİASI
Sırra Kadem Basan Anne: 40 yaşındaki 5 çocuk annesi Suzan Çenşi, 2 yıl önce Hatay'da hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.
Şüphelerin Odağı: Kızı Zeynep, annesinin kayboluşundan kayınbiraderi (aynı zamanda komşusu) Bayram İzgi'yi sorumlu tutarak Müge Anlı'ya başvurdu.
BÜYÜK YÜZLEŞME VE ŞOK GERÇEK
Öldü Sanılırken Stüdyoya Geldi: 2 yıldır annesinin hayatından endişe eden Zeynep, annesini canlı yayında karşısında görünce büyük bir şok yaşadı.
Yasak Aşk Ortaya Çıktı: Yapılan araştırmalar sonucunda Suzan Çenşi'nin, komşusu Bayram İzgi ile kaçtığı ve 2 yıldır birlikte yeni bir hayat kurdukları kanıtlandı.
STÜDYODA DRAMATİK ANLAR
Baygınlık ve Feryat: Annesinin Bayram İzgi ile olduğunu öğrenen Zeynep, canlı yayında baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde, hamileyken yalnız bırakıldığını ve 17 yaşında 4 kardeşine tek başına baktığını haykırarak annesine isyan etti.
"20 Yıla Bedel" Savunması: Eleştirilerin odağındaki anne Suzan Çenşi, çocuklarını bırakmasını "Hangisine sahip çıkacağım?" diyerek savundu ve Bayram ile geçirdiği 2 yılın, 20 yılına bedel olduğunu söyledi.
PARÇALANAN İKİ AİLE VE MAĞDUR ÇOCUKLAR
Geride Kalan Engelli Evlat: Bayram İzgi'nin eşi yayına bağlanarak, Bayram'ın biri engelli 4 çocuğunu terk ettiğini ve eve hiçbir maddi destek sağlamadığını iddia etti.
Zorlu Yaşam Koşulları: Zeynep ve eşi Berat'ın, deprem sonrası evlerinin yanması nedeniyle barınma sorunu yaşadıkları, bebekleriyle birlikte çok zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
ZEYNEP'İN ASİL TAVRI VE YENİ BAŞLANGIÇ KARARI
Affetme Şartı: Yaşadığı tüm acılara rağmen Zeynep, annesine "Bayram'dan ayrılıp çocuklarına sahip çıkarsan sana destek olurum" diyerek son bir şans tanıdı.
Nikah ve Yeni Hayat Talebi: Resmi nikahları olmayan Zeynep ve Berat çifti, programdan nikah ve iş imkanı konusunda destek isteyerek İstanbul'da temiz bir sayfa açmak istediklerini belirttiler.
