Türkiye'de aile ve nüfus politikalarında kritik bir eşik aşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)" Genelgesi ile birlikte yeni dönem resmen başlatıldı.
Resmî Gazete'de yayımlanan genelgede ilk kez "cinsiyetsizleştirme akımı" ifadesinin doğrudan yer alması, devletin aile yapısını hedef alan küresel akımlara karşı topyekûn bir mücadele başlattığı şeklinde değerlendirildi.
"AİLE" ANAYASAL GÜVENDE
Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesi ile ailenin toplumun temeli olduğu ve devletin aileyi koruma yükümlülüğünün bulunduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde de ailenin "toplumun doğal ve temel birimi" olarak tanımlandığı hatırlatıldı.
Metinde, güçlü aile ve nüfus yapısının toplumların istikrarlı şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde hayati rol oynadığı ifade edilerek, yeni dönemde izlenecek politikaların bu anayasal çerçeve doğrultusunda şekillendirileceği belirtildi.
DEMOGRAFİK KRİZ BOYUTU
Günümüz demografik yapısında medenî durum, hane büyüklüğü, yaş profili ve mekânsal dağılım boyutlarıyla belirgin bir dönüşüm yaşanmakta ve doğurganlık hızı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Genelgede aile yapısındaki çözülmenin artık "varoluşsal boyuta ulaştığı" belirtililirken özellikle son yıllarda Batı merkezli kültürel politikaların aile kurumunu zayıflattığına dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan ifadeler dikkat çekti:
Bir başka maddede ise devletin mücadele çerçevesi açık şekilde ortaya kondu:
BAŞKAN ERDOĞAN YILLARDIR UYARIYORDU
Başkan Erdoğan son yıllarda hem yurt içinde hem uluslararası platformlarda LGBT propagandası ve toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı sert mesajlar vermişti.
Başkan Erdoğan daha önce:
ifadelerini kullanmış özellikle sosyal medya, dijital platformlar ve bazı uluslararası kuruluşların cinsiyetsizleştirme projelerinde rol oynadığını söylemişti.
Yayımlanan genelgeyle birlikte bu yaklaşım artık yalnızca siyasi söylem olmaktan çıktı ve doğrudan devletin resmi strateji belgesine dönüştü.
DİJİTAL PLATFORMLAR VE MEDYA MERCEK ALTINDA
Genelgede en dikkat çeken başlıklardan biri de medya ve dijital platformlara yönelik bölüm oldu:
Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik içeriklerin daha sıkı denetlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.
ÇOK ÇOCUKLU AİLE MODELİ DESTEKLENECEK
10 yıllık yeni vizyon kapsamında devletin nüfus artışını teşvik edecek adımları artıracağı belirtildi.
Bu kapsamda:
Genelgede ayrıca kırsal nüfus kaybının önlenmesi, şehirlerin aile ve çocuk odaklı dönüştürülmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi için yeni politikaların devreye alınacağı ifade edildi.
YENİ DÜZENLEMELERİN SİNYALİ
Cumhurbaşkanlığı genelgesinde mevcut hukuki düzenlemelerin aile ve nüfus yapısını koruma yaklaşımıyla yeniden gözden geçirileceği de belirtildi.
Bu durumun önümüzdeki süreçte:
başta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeleri beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.
15 MADDELİK YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Genelgede aile ve nüfus yapısının güçlendirilmesine yönelik 15 ayrı politika başlığı sıralanarak kapsamlı bir yol haritası ortaya kondu.
2026-2035 dönemi boyunca yürütülecek çalışmalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülecek. Tüm kamu kurumları faaliyetlerini "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" doğrultusunda şekillendirecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş genelge ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarken genelgenin hayırlı ve uğurlu olmasını, bu yolda kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz,
Cumhurbaşkanımız Sn.@ RTErdogan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.