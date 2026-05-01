Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol SÜper Lig'de 32. hafta heyecanı Gaziantep'te devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, Avrupa iddiasını devam ettirmek amacında. Bunun için de kazanarak sahadan ayrılmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor.
  • Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak ve iki takım arasındaki 13 maçta siyah-beyazlılar 5, Gaziantep FK 4 galibiyet aldı.
  • Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
  • Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
  • Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol atmayı başardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Zafer, Camara, Mujakic, Gidado, Bayo, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Maxim, Rodrigues

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Rashica, Cengiz, Jota, Mustafa Erhan

LİGDE 14. RANDEVU

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçta siyah-beyazlılar 5 galibiyet aldı. Dört mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Gaziantep temsilcisi de 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 19 gol atarken, Gaziantep FK rakibine 15 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP'TE GALİBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 3'ünde mağlup olurken, 3 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kartal, Gaziantep deplasmanında oynadığı bu 6 maçta rakip filelere yalnızca 5 gol gönderirken, kalesinde 10 gol gördü. Bu tablo, siyah-beyazlılar adına deplasmanın ne kadar zorlu geçtiğini ortaya koyuyor.

GOLLÜ REKABETTE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar sadece 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Bu iki maçtan biri golsüz beraberlikle sona ererken, diğerinde Gaziantep FK 2-0 galip geldi.

Öte yandan Beşiktaş, rakibi karşısında oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Taraflar arasındaki en farklı sonuçlara ise siyah-beyazlılar imza attı. Beşiktaş, rakibini biri hükmen olmak üzere iki kez 3-0, bir kez de 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK ise 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle öne çıktı.

KRİTİK MAÇTA HEDEF KAZANMAK

Beşiktaş için Gaziantep FK deplasmanı sadece üç puan açısından değil, deplasman istatistiğini kırma bakımından da büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu dış saha karnesini tersine çevirerek hem moral bulmak hem de sezonun son 2 haftalık bölüme dördüncülük güçlü girmek istiyor.

