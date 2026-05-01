LİGDE 14. RANDEVU Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçta siyah-beyazlılar 5 galibiyet aldı. Dört mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Gaziantep temsilcisi de 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 19 gol atarken, Gaziantep FK rakibine 15 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP'TE GALİBİYETİ YOK Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 3'ünde mağlup olurken, 3 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, Gaziantep deplasmanında oynadığı bu 6 maçta rakip filelere yalnızca 5 gol gönderirken, kalesinde 10 gol gördü. Bu tablo, siyah-beyazlılar adına deplasmanın ne kadar zorlu geçtiğini ortaya koyuyor.