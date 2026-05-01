Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Zafer, Camara, Mujakic, Gidado, Bayo, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Maxim, Rodrigues
BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Rashica, Cengiz, Jota, Mustafa Erhan
LİGDE 14. RANDEVU
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçta siyah-beyazlılar 5 galibiyet aldı. Dört mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Gaziantep temsilcisi de 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 19 gol atarken, Gaziantep FK rakibine 15 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP'TE GALİBİYETİ YOK
Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 3'ünde mağlup olurken, 3 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Kartal, Gaziantep deplasmanında oynadığı bu 6 maçta rakip filelere yalnızca 5 gol gönderirken, kalesinde 10 gol gördü. Bu tablo, siyah-beyazlılar adına deplasmanın ne kadar zorlu geçtiğini ortaya koyuyor.
GOLLÜ REKABETTE DİKKAT ÇEKEN VERİLER
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar sadece 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Bu iki maçtan biri golsüz beraberlikle sona ererken, diğerinde Gaziantep FK 2-0 galip geldi.
Öte yandan Beşiktaş, rakibi karşısında oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Taraflar arasındaki en farklı sonuçlara ise siyah-beyazlılar imza attı. Beşiktaş, rakibini biri hükmen olmak üzere iki kez 3-0, bir kez de 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK ise 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle öne çıktı.
KRİTİK MAÇTA HEDEF KAZANMAK
Beşiktaş için Gaziantep FK deplasmanı sadece üç puan açısından değil, deplasman istatistiğini kırma bakımından da büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu dış saha karnesini tersine çevirerek hem moral bulmak hem de sezonun son 2 haftalık bölüme dördüncülük güçlü girmek istiyor.