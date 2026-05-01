Velopoulos, "Nerede enerji var? Revithousa'da, Volos'ta ve Dedeağaç'ta. Buraları vururlar ve sonrasında size veda ederler. Siyasette bunu önlemek için en tatsız senaryoyu öngörmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Sunucunun, olası bir saldırıda ilk hedefin Dedeağaç olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Velopoulos, füzelerle rafinerilerin ve enerji tesislerinin hedef alınmasının bilinen bir savaş stratejisi olduğunu savundu.

TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEMİ YENİ DEĞİL

Velopoulos, daha önce de Türklerin Dedeağaç'ta çok sayıda gayrimenkul satın aldığını öne sürerek "Türkiye, Yunanistan'ı parsel parsel işgal ediyor" iddiasında bulunmuştu. Yunan siyasetçi, bu durumu askeri değil "ekonomik işgal" olarak nitelendirmişti.

EGE'DE GERİLİM İDDİASI

Velopoulos'un sözleri, Yunanistan iç siyasetindeki Türkiye karşıtı söylemin yeni bir örneği olarak dikkat çekti. Enerji altyapıları üzerinden yapılan açıklamalar, Ege'de gerilim senaryolarının yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.