Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopoulos, katıldığı televizyon programında Türkiye ile ilişkilere dair provokatif açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in politikalarını eleştiren Velopoulos, Türkiye'nin jeopolitik gelişmeler karşısında köşeye sıkıştığını öne sürerek Ege'de yeni bir gerilim yaşanabileceğini iddia etti.
TÜRKİYE KARŞITI PROVOKASYON
Yunanistan iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Velopoulos, açıklamalarında Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis hükümetinin politikalarını eleştiren Velopoulos, bölgedeki jeopolitik gelişmeler üzerinden Türkiye'ye yönelik dikkat çeken iddialar ortaya attı.
Velopoulos, Türkiye'nin gelişmeler karşısında sıkıştığı hezeyanlarında bulunurken bunun Ege'de yeni bir krize zemin hazırlayabileceğini öne sürdü.
ENERJİ ALTYAPILARINI HEDEF GÖSTERDİ
Programda Yunanistan'ın enerji yatırımları ve sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri de gündeme geldi. Velopoulos, olası bir Türk-Yunan geriliminde ilk hedef alınacak noktaların enerji altyapıları olacağını iddia etti.
Volos bölgesindeki LNG tesisini "saatli bomba" olarak nitelendiren Velopoulos, "Gerekirse Türklerin ilk vuracağı şey bu saatli bombadır. Tüm Pelion'un alevler içinde kalması için bunu yapacaklar." dedi.
"BURALARI VURURLAR VE SONRASINDA SİZE VEDA EDERLER"
Sunucunun, olası bir saldırıda ilk hedefin Dedeağaç olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Velopoulos, füzelerle rafinerilerin ve enerji tesislerinin hedef alınmasının bilinen bir savaş stratejisi olduğunu savundu.
Velopoulos, "Nerede enerji var? Revithousa'da, Volos'ta ve Dedeağaç'ta. Buraları vururlar ve sonrasında size veda ederler. Siyasette bunu önlemek için en tatsız senaryoyu öngörmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEMİ YENİ DEĞİL
Velopoulos, daha önce de Türklerin Dedeağaç'ta çok sayıda gayrimenkul satın aldığını öne sürerek "Türkiye, Yunanistan'ı parsel parsel işgal ediyor" iddiasında bulunmuştu. Yunan siyasetçi, bu durumu askeri değil "ekonomik işgal" olarak nitelendirmişti.
EGE'DE GERİLİM İDDİASI
Velopoulos'un sözleri, Yunanistan iç siyasetindeki Türkiye karşıtı söylemin yeni bir örneği olarak dikkat çekti. Enerji altyapıları üzerinden yapılan açıklamalar, Ege'de gerilim senaryolarının yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.